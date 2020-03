Washingthon, 23 marzo 2020 - Non rallenta l'emergenza coronavirus nel mondo, una pandemia che conta almeno 339.000 persone contagiate, e più di 14.700 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Cina, Italia, Stati Uniti, Spagna, Germania e Iran, sono i Paesi più colpiti, ma il virus dilaga anche nel resto del pianeta, con un numero di ricoveri che ammonta a 98.836. La crisi sanitaria sta spingendo alla 'chiusura' molti governi, dagli Usa, dove otto stati hanno ordinato lo 'stay home' a 100 milioni di abitanti, quasi un americano su tre, all'India, che è messa a dura prova dal "coprifuoco del popolo", la chiusura del Paese per 14 ore, voluta dal premier Narendra Modi e definita dei media "l'esercitazione da lockdown più grande al mondo". In Spagna cresce il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore sono morte 462 persone, più di 33 mila contagi. Francia, è scattato il coprifuoco notturno a Mulhouse, il centro più colpito. Germania, 20 mila positivi, 68 vittime, ma è polemica sul conteggio.

E' in continuo miglioramento invece la situazione in Cina, che ieri ha registrato zero nuovi casi interni di coronavirus, ma altri 39 contagi importati, e in Corea del Sud, che conta oggi il numero più basso (64) di nuovi infettati dal picco del 29 febbraio.

Usa, chiudono 8 Stati

Cresce la crisi Covid-19 negli Stati Uniti dove si contano almeno 400 morti, e i casi positivi di coronavirus hanno superato quota 32 mila, si legge sempre nel sito della Johns Hopkins. Un americano su tre ha contratto il virus. Otto gli Stati che hanno ordinato lo 'stay home'. Il presidente Donald Trump ha attivato la Guardia nazionale e ha ordinato alla Fema, la protezione civile negli Stati Uniti, di realizzare con urgenza ospedali da campo negli Stati di New York e Washington, e in California, per un totale di almeno 4.000 posti letto. Per i tre Stati più colpiti Trump ha approvato (già in atto nello Stato di New York) o sta per approvare (presto nello Stato di Washington, e nelle prosime ore è attesa per la California) la richiesta di dichiarazione di calamità.

Il coronavirus sta colpendo anche i politici, e così la maggioranza repubblicana nella Camera Alta si ritrova con un solo voto: cinque i senatori in isolamento dopo l'annuncio di Rand Paul di essere positivo al Covid. La malattia del senatore dello stato del Kentucky ha costretto alla quarantena Mike Lee, Mitt Romney, Cory Gardner e Rick Scott (la maggioranza del Gop al Senato scende da 53-47 a 48-47). In quarantena, o meglio in isolamento in carcere, per coronavirus anche l'ex produttore hollywoodiano Harney Weinstein, risultato positivo nella struttura circondariale di Wende Correctional Facility, vicino Buffalo, dove sta scontando la condanna a 23 anni per crimine sessuale e stupro, riferisce il New York Post.

Ma a commuovere, e preoccupare l'America, è il caso di una bambina di 12 anni affetta da Covid-19 che "lotta per la vita" in queste ore in un ospedale di Atlanta. La Cnn ha raccontato la storia di Emma, che si è ammalata di polmonite il 15 marzo e venerdì scorso è risultata positiva. La piccola da sabato respira con l'aiuto di un ventilatore. Emma non soffriva di alcuna malattia, non era stata all'estero di recente e non è chiaro come abbia potuto contrarre il virus.

Il presidente americano avrebbe offerto alla Corea del nord, all'Iran e ad altri Paesi che gli Usa sono pronti ad aiutarli contro il coronavirus. Ma già ieri la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, aveva rifiutato l'offerta di aiuto da parte degli Usa, affermando di non fidarsi degli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif ha detto: "Gli Stati Uniti non ascoltano, ostacolando la battaglia globale contro la Covid-19. Unico rimedio: sfidare le punizioni di massa degli Usa. E' un imperativo morale e sul piano pratico".

Coronavirus nel mondo

La Cina non registra nuovi casi interni di coronavirus, ma è alle prese con altri 39 importati. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) registra nove decessi domenica a Wuhan, dove c'è stato il focolaio dell'epidemia diventata pandemia. Ma a due mesi dalla quarantena di 60 milioni di persone, la provincia dell'Hubei e il suo capoluogo non hanno segnalato nuove infezioni per cinque giorni di fila. Pechino conta 81.093 infezioni, di cui 5.120 ancora sotto trattamento, 3.270 i decessi e 72.703 i dimessi. Il tasso di guarigione cinese è salito all'89,6%.

Anche la Corea del Sud spera nella fine dell'incubo. Seul ha registrato oggi il numero più basso di nuovi casi nel Paese delle ultime quattro settimane. Lo Stato che conta il maggior focolaio di infezione in Asia, dopo la Cina, ha annunciato 64 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio totale a 8.961. Le vittime sono 111.

Primo caso in Siria, martoriata da una guerra che si trascina dal 2011. Lo conferma il ministro della Sanità, Nizar Yazigi. Il positivo sarebbe un 20enne arrivato nel Paese arabo "dall'estero", sensze però svelare da quale Paese. Se Pechino esulta, ma non abbassa la guardia, Hong Kong, dopo una ripresa dei casi d'infezione legate a persone arrivate da fuori, ha deciso da mercoledì di vietare l'ingresso a tutti i non residenti per 14 giorni. Prima vittima anche in Gambia: si tratta di un 70enne del Bangladesh che era arrivato il 13 marzo nel Paese dal Senegal, facendo salire a due in casi nel Paese. In Africa ci sono più di 1.000 i contagi e almeno 19 le vittime, secondo dati dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Primo decesso legato all'epidemia a Cipro. E' morto un uomo di 70 anni, di origine britannica, ricoverato in ospedale nel distretto di Famagosta da diversi giorni e soffriva di una patologia cardiaca cronica e cirrosi. Sull'isola, divisa tra il Nord controllato dalla Turchia e il Sud, i casi di contagio confermati sono rispettivamente 34 e 84. Primo morto anche in Israele, è un 88enne, Aryeh Even, sopravvissuto all'Olocausto. Il bollettino di stamane di Gerusalemme parla di 1.238 contagiati, con 135 nuovi casi nella notte. Nelle Filippine 262 casi, 32 nuovi nelle ultime 24 ore. I decessi sono saliti a 19. Oltre 57 milioni di persone sull'isola di Luzon, dove si trova Manila, sono in isolamento dopo la chiusura decisa dal governo nel tentativo di contenere l'epidemia.

Spagna, 33 mila casi

E' sempre più grave la situazione in Spagna. Drammatico il bilancio delle vittime di Covid-19 nelle ultime 24 ore: sono morte 462 persone portando il totale dei decessi a 2.182. I nuovi contagi sono 4.517 e il totale è di 33.089. Il 7% dei contagiati (cioè 2.355) è ricoverato in terapia intensiva. Questi dati sono forniti dal Centro de Coordinacion de Emergencias Sanitarias del Ministero.

Francia, coprifuoco notturno

Da ieri sera sono scattati in Francia i primi provvedimenti di coprifuoco notturno, decretati dai prefetti delle Alpi Marittime, nel sud, e di Mulhouse, focolaio nell'estremo est del Paese. Il principale centro coinvolto dai provvedimenti è Nizza. Analoghe disposizioni sono state adottate nel Principato di Monaco. Coprifuoco notturno a Mulhouse, il centro più colpito a causa di un raduno di circa 2.000 seguaci di una chiesa evangelica nella città l'ultima settimana di febbraio. Secondon France Presse oltre un miliardo di persone nel mondo è in isolamento a causa dell'emergenza coronavirus.

Germania, dati poco chiari

In Germania si contano 20 mila i contagi, il numero delle infezioni è oltre 19.800, mentre le vittime sono 68. Questi i numeri della Johns Hopkins University e della Zeit online, ma continuano ad essere poco chiari i dati tedeschi: il Robert Koch Institut (Rki), il maggior centro epidemiologico tedesco, conta 16.662 contagi e 47 decessi. L'istituto conteggia solo i dati confermati e inviati per via digitale dai Laender, mentre la Zeit incrocia i dati dello stesso Rki con le segnalazioni delle autorità sanitarie locali. Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institut, ha si è difeso dalle critiche su come vengano calcolati i morti nel Paese: "In Germania tutti coloro che risultano affetti da Covid-19, e che poi muoiono, vengono classificati come vittime da Coronavirus, anche se hanno altre malattie di base". Resta il ubbio sul perchè il numero delle vittime in Germania resta molto basso rispetto ad altri Paesi europei.

Giochi, Tokyo verso il no

Si leva una prima voce favorevole al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo all'interno del Comitato olimpico giapponese (Joc). E' Kaori Yamaguchi, un'ex campionessa di judo. E cresce il pressing internazionale per chiedere il rinvio di Tokyo 2020 in programma dal 24 luglio al 9 agosto. La Yamaguchi ha denunciato una certa omertà su questo tema nel Sol Levante, secondom lei come al periodo finale della Seconda guerra mondiale quando "molte persone sentivano di non poter esprimere la loro opinione pur sapendo che il Paese avrebbe perso".

