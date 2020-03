Roma, 21 marzo 2020 - Rialza la testa il Coronavirus Covid-19 in Corea del Sud. Uno dei Paesi emblema della lotta al contagio registra 147 nuovi casi rispetto agli 87 di giovedì, portando il totale a 8.799. Secondo i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) aggiornati a venerdì, ci sono 8 nuovi morti che fissano il bilancio dei decessi a quota 102 vittime. Gli ultimi positivi sarebbero da addebitare ad alcuni piccoli focolai, figli forse della famosa 'seconda ondata' dell'epidemia. Il focus della autorità sanitarie è su questi focolai di infezione, come un call center a Seul e un ospedale di Daegu. La Corea del Sud ha messo in atto un monitoraggio a tappeto per contrastare l'infezione, eseguendo tamponi su oltre 300mila soggetti asintomatici. La prima vittima nel Paese risale a circa un mese fa.

Cina

Ancora buone notizie, invece, dalla Cina, dove per il terzo giorno di fila non si registrano nuovi positivi generati sul fronte interno. Neanche a Wuhan, il 'punto zero' della pandemia. Venerdì le nuove infezioni erano solo 41, tutte importate dall'estero. Sono 14 i casi a Pechino, 9 a Shanghai, 7 nel Guangdong e 4 nel Fujian; due ciascuno nelle province di Zhejiang, Shandong e Shaanxi; uno nello Sichuan. Il numero dei contagi di ritorno è salito a 269. I nuovi decessi sono 7, tutti nell'Hubei, per totali 3.255.

Mondo

I contagi da coronavirus nel mondo, nel frattempo, hanno superato la soglia delle 275.000 unità, mentre il numero dei decessi sfiora quota 11.400: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, che vede il numero delle persone guarite a 88.256 unità. In particolare, i contagi sono 275.434 e i morti 11.399.

Stretta anche in Colombia: Bogotà oggi ha dichiarato 19 giorni di quarantena nazionale.

Europa e Usa

Il contagio galoppa in Europa. Ieri si è avuto un boom di casi in Spagna e Gran Bretagna. Balzano i positivi anche negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha però escluso un lockdown a livello nazionale.

