Pechino, 25 gennaio 2020 - Mentre continua a salire il numero delle vittime del terribile coronavirus cinese (sono 41, e 1300 i casi accertati), oggi si sarebbe dovuto festeggiare il 'Capodanno lunare', ma in tutto il Paese sono state bandite feste e manifestazioni. La Cina tenta di far fronte con tutti i mezzi all'epidemia: le città isolate sono salite a 13, sono state chiuse la Grande Muraglia e la Città proibita e il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone. Vietata la vendita di pacchetti turistici. Ordinate misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti su treni, aerei e autobus. Tra le vittime c'è anche un medico, Liang Wudong di 62 anni, morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus mentre lavorava nell'Hubei Xinhua Hospital di Wuhan, epicentro dell'epidemia.

Xi Jinping: l'epidemia accelera

Non sono di molto conforto le paure del presidente cinese Xi Jinping che - dopo aver cercato di infondere fiducia alla popolazione cinese - ha ammesso che la situazione è "grave" e che l'epidemia del coronavirus "accelera": "Di fronte alla grave situazione di un'accelerazione della diffusione del nuovo coronavirus, è necessario rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito", ha detto Xi nel corso di una riunione d'emergenza del governo.

In effetti, secondo uno studio della Lancaster University, della University of Florida e della University of Glasgow, sarebbe stato diagnosticato solo il 5% dei casi. In due settimane si rischiano fino a 350mila contagi a Wuhan. Forse anche per questo, dopo l'ospedale in fase di costruzione (che dovrebbe essere pronto entro 10 giorni) sempre a Wuhan sarà costruito un secondo ospedale per la cura dei pazienti affetti dal coronavirus. Secondo il Peoples Daily, l'ospedale conterrà 1.300 posti letto e si aggiungerà all'altra struttura che è in fase di costruzione a Wuhan e dovrebbe essere pronta entro 10 giorni. Una curiosità: solo il remoto Tibet finora è rimasto immune dal nuovo coronavirus: tutte le altre regioni della Repubblica Popolare sono interessate.

Americani evacuati da Wuhan

Intanto gli Stati Uniti hanno avviato un'operazione per far evacuare a partire da domani tutti i cittadini e diplomatici americani da Wuhan, l'epicentro dell'epidemia. Secondo il Wall Street Journal, nella città cinese ci sono circa 1.000 americani e l'ambasciata li sta contattando per organizzare il trasporto aereo che li riporterà in Usa. Il personale medico americano sarà a bordo per trattare i casi sospetti.

Coronavirus, domande e risposte. I rischi per l'Italia

I casi di coronavirus fuori dalla Cina

Il virus rischia di dilagare in tutto il mondo: dopo i tre casi confermati in Francia se ne contano altrettanti in Malaysia. Tre anche i casi accertati in Giappone e quattro in Australia, mentre Hong Kong dilaga l'emergenza. Nel Regno Unito le autorità sanitarie stanno cercando di rintracciare 2mila persone che di recente hanno viaggiato a Wuhan, focolaio dell'epidemia del coronavirus, per essere sottoposti a controlli. Al momento, 14 persone sono risultate negative al contagio.

Tornando al Giappone, l'ultimo caso confermato è quello di una donna di circa 30 anni che al suo arrivo nel Paese, il 18 gennaio, non presentava sintomi. Ha iniziato ad avere tosse e febbre il 21 gennaio. La donna non avrebbe visitato il mercato del pesce di Wuhan, considerato il focolaio dove si è sviluppato il virus.

I quattro casi di contagio accertati in Australia si dividono così: uno a Melbourne e tre nel Nuovo Galles del Sud. Tutti e quattro i pazienti sono stati di recente in Cina e tre di loro, scrive The Guardian, di 43, 45 e 53 anni, sono arrivati direttamente da Wuhan, epicentro dell'epidemia.

Quanto a Hong Kong, è stata dichiarata l'emergenza per l'epidemias: le autorità hanno aumentato le misure nel tentativo di ridurre il rischio di diffusione di ulteriori infezioni. "Oggi dichiaro di alzare il livello di risposta all'emergenza", ha detto ai giornalisti la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, la quale ha aggiunto che presiederà personalmente un comitato interdipartimentale per consentire una risposta più rapida alla diffusione del virus.

Delle cinque persone affette finora dal coronavirus ad Hong Kong, quattro provenivano dalla Cina sul treno ad alta velocità entrato di recente in funzione. Questo ha portato le autorità a limitare, e addirittura bloccare, gli arrivi dalla Cina. Scuole e università, ora chiuse per il Capodanno lunare, riapriranno il 17 febbraio. Tutte le persone che arrivano dalla Cina dovranno ora compilare un modulo sanitario, mentre diversi eventi pubblici, tra cui un gala di Capodanno e la maratona prevista il prossimo mese, saranno annullati. Nel 2003 a Hong Kong, quasi 300 persone sono morte a causa della Sars, una tragedia che ha lasciato un profondo impatto psicologico.

Burioni: "Il vaccino? Non arriverà, scordiamocelo"

Falsi allarmi, Burioni: la gente è spaventata

Chi fa "uscire queste notizie di 'sospetta infezione da coronavirus' a Bari, a Parma e via dicendo? I medici? I direttori sanitari? Chi? Non serve a niente", scrive su Facebook il virologo Roberto Burioni. "State zitti e comunicate solo le notizie certe in questo momento in cui la gente è spaventata", conclude.

Dopo i casi sospetti di Bari e di Parma, rivelatisi entrambi falsi allarmi, questa mattina era circolata la notizia di un possibile terzo caso sospetto di infezione da 2019-nCov a Napoli. Prontamente il ministero della Salute comunica: "Anche il caso dell'ospedale Cotugno di Napoli non è coronavirus, ma una semplice influenza".

Europa: possibili altri casi di coronavirus

I Centri di controllo europei per le malattie (Ecdc) sottolineano che è possibile che possano verificarsi in Europa altri casi importati del virus cinese 2019-nCoV, ma anche che la maggior parte dei Paesi europei ha gli strumenti per affrontare l'emergenza.

"La conferma dei primi casi in Europa non era inattesa, considerando i recenti sviluppi relativi ai casi registrati al di fuori della Cina", si legge nella nota degli Ecdc. Il fatto che i casi in Francia siano stati identificati, si rileva, conferma che il sistema di prevenzione e allerta del Paese funziona. "Alla luce della situazione attuale - osservano ancora gli Ecdc - è verosimile che in Europa potranno esserci altri casi di importazione. Nonostante ci siano ancora molti aspetti sconosciuti del virus 2019-nCoV, i Paesi europei hanno le capacità necessarie a prevenire e controllare un epidemia subito dopo l'identificazione dei primi casi".

Iss: no rischi da persone o cibi cinesi

"La comunità cinese che vive in Italia è una comunità che, appunto, risiede in Italia, mentre le persone a rischio sono quelle che sono state nelle zone interessate della Cina negli ultimi 15 giorni". Inoltre, "attualmente non abbiamo evidenze che il coronavirus si trasmetta attraverso il cibo o per via alimentare, o anche da oggetti inanimati come giocattoli, vestiari o altri tipologia di materiale". A precisarlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in un video web che fa il punto sul coronavirus.