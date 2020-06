Atene, 2 giugno 2020 - Mentre a Wuhan non si registra neanche un caso di positività nei quasi 10 milioni di test - quasi tutta la popolazione - effettuati dal 14 maggio al primo giugno per rassicurare la comunità sul riavvio di scuole, fabbriche e attività, in Spagna non si registrano decessi per Coronavirus per il secondo giorno consecutivo. Sono invece tornati ad aumentare i contagi: 137 nelle ultime 24 quasi il doppio dei 71 del giorno prima. Il bilancio totale delle vittime dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus è di 27.127 morti e i contagi 239.932.

L'Austria riaprirà i confini con l'Italia. Ma non per tutte le regioni

Bollettino del 2 giugno in Italia

Grecia

La Grecia invece ha sospeso oggi tutti i voli da e per il Qatar dopo che 12 passeggeri su 91 di un volo Doha-Atene della Qatar Airways sono risultati positivi al coronavirus. L'aereo era atterrato ieri ad Atene. Lo stop durerà almeno fino al 15 giugno.

Gran Bretagna

In Gran Bretagna i dati dimostrano come non solo l'età e il sesso, ma anche l'origine etnica hanno creato una 'disparità assolutamente sproporzionata' fra le vittime: i contagi e i decessi sono fino a 4 volte più elevati fra gli uomini con radici caraibiche o africane.