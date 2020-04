New York, 29 aprile 2020 - Il mondo continua a combattere contro il Coronavirus. Secondo l'ultimo bilancio della John Hopkins University, il numero dei contagiati ha superato la soglia dei tre milioni, - per la precisione 3.116.992 - mentre i decessi causati dal Covid-19 sono stati globalmente 217.183, ad oggi. I casi di contagio negli Stati Uniti salgono a 1.012.583 mentre i morti nelle ultime 24 ore sono stati 2.200. Il totale, 58.265, ha superato quello dei soldati Usa morti in Vietnam (58.220). Forte aumento dei contagi in America Latina, che conta 180.000 contagi e 9.000 morti. Secondo uno studio potrebbero ammalarsi in tutto il mondo un miliardo di persone. La Russia intanto si avvicina a 100mila casi e 1.000 morti. Quanto alla fase 2 sulla quale stanno ormai confrontandosi tutti i Paesi, in Svizzera le autorità sanitarie hanno affermato che i bambini sotto i 10 anni possono riabbracciare i nonni, perché "non trasmettono il virus". Lo rende noto la Bbc. Anche la Polonia si avvia alla fase 2: dal 4 maggio riapriranno alberghi, centri commerciali, alcuni negozi nonchè i musei e le biblioteche, mentre dal 6 maggio sarà la volta

degli asili nido e delle scuole materne.

Bufera su Pence: in ospedale senza mascherina

Il vice presidente americano Mike Pence è andato in visita in un ospedale senza indossare la mascherina come previsto dalle regole del nosocomio, la Mayo Clinic. Pence ha sostenuto che non doveva indossare la mascherina perché è certo di non essere stato contagiato. Un'argomentazione messa in discussione dagli esperti. Intanto il super virologo della task force della Casa Bianca Anthony Fauci prevede che per gli Usa si profilano "un cattivo inverno e un cattivo autunno" se non si preparano al ritorno del coronavirus. Fauci, durante un incontro all'Economic Club di Washington, ha indicato la necessità di predisporre misure adeguate. E il presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno registrato un milione di casi perché sono il Paese che ha fatto più test. E ha firmato un ordine per tenere aperti gli impiuanti dove si lavora la carne.

Il Brasile supera la Cina

Il Brasile ha superato la Cina per numero di decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 474 decessi e 5.385 casi. Il bilancio è salito a 5.017 morti e 71.886 contagi dall’inizio dell’emergenza. In Cina, stando ai dati ufficiali, i decessi sono 4.643.

Sud Corea, il caso dei guariti positivi

Il fatto che pazienti considerati guariti siano risultati di nuovo positivi al test per il Covid-19 potrebbe indicare che essi abbiano nel loro organismo ancora frammenti di virus, il quale però è inattivo. Lo hanno affermato i Centri coreani per il controllo e la prevenzioni delle malattie (Kcdc), la struttura scientifica sudcoreana che si occupa delle epidemie, rispondendo all'allarme suscitato dalla notizia. A oggi, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, i casi del genere sono 277. Nelle utlime 24 ore segnalati 9 contagi e 2 morti.

Spagna

In Spagna sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 325 morti per coronavirus, in lieve aumento rispetto ai 301 di ieri, per un totale di 24.275 decessi. I contagi sono aumentati di 2.144 unita' a 212.917.

Germania, salgono i casi

E' salito a 157.641 il numero di contagi accertati in Germania, dove la pandemia da Coronavirus ha causato anche 6115 decessi. Queste le ultime cifre fornite dal Robert Koch Institut di Berlino, che ha registrato 1.304 nuove infezioni e 202 decessi in più nelle ultime 24 ore.

Cina, nuovo mini-contagio

Il ministero della Sanità cinese ha riportato un nuovo caso di contagio da Coronavirus avvenuto localmente nella provincia di Canton e 21 casi importati. Per la prima volta in vari giorni la provincia di Heilongjiang non ha registrato casi, locali o importati, dopo gli aumenti registrati nelle ultime settimane. Non sono stati segnalati inoltre nuovi decessi, dopo il caso di ieri attribuito a Covid-19, il primo da diversi giorni. I morti totali sono 4633, i contagi 82.858.

La mappa live del contagio

