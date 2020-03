Roma, 2 marzo 2020 - Da quando ha varcato i confini di Wuhan e della Cina, l'epidemia del coronavirus Covid-19 (qui la situazione aggiornata in Italia) è diventata un'emergenza planetaria. I dati aggiornati a questa mattina (lunedì 2 marzo) lo confermano: l'infezione si è già estesa a 65 Paesi ed è stata sfondata la quota di 3mila morti. In Cina i morti sono sono 2.912. Nhc ha reso noto 202 altri contagi certi (solo sei fuori dall'Hubei) e 141 casi sospetti. Sono 2.837 le persone guarite e dimesse dagli ospedali, mentre i casi gravi sono diminuiti di 255 unità, a quota 7.110. Le infezioni nel Paese del Dragone sono salite a 80.026, di cui 32.652 ancora sotto trattamento, 44.462 risolte con la guarigione e 2.912 decessi. Intanto in Cina si registra il primo caso di contagio "importato" dall'Italia: si tratta di una donna di 31 anni rientrata da Milano il 28 febbraio.

Intanto a Parigi il museo del Louvre resta chiuso.

Tutto questo mentre l'Ocse prevede un rallentamento ulteriore della crescita del Pil globale (qui i dettagli).

Il comandante Arma sbarcato dalla Diamond Princess

Primo caso a Mosca

Primo contagiato per coronavirus a Mosca. Si tratta di un cittadino russo, rientrato recentemente dall'Italia. Lo riporta la Tass citando il centro operativo russo per contrastare il virus. Secondo un portavoce del centro, la persona risultata positiva avrebbe contratto il virus "in forma blanda". Secondo RIA Novosti, l'uomo sarebbe ricoverato in un ospedale della capitale russa.

L'Europa trema

Sempre più difficile la situazione in Europa. A cominciare dalle Germania dove sono 150 i casi di coronavirus certificati, secondo i dati aggiornati stamani dal ministero della Salute. Lo hanno affermato in conferenza stampa il ministro della Salute Jens Spahn e gli esperti del Robert Koch Institut. I Laender colpiti sono complessivamente dieci. "In 140 casi si conosce il contato originario che ha provocato il contagio, negli altri no, ma si lavora ancora alla ricostruzione", è stato spiegato. La regione più colpita è il Nordreno-Vestfalia con 86 positivi. Il rischio per la popolazione è stato innalzato a "medio". Grande appernsione anche in Francia: a Parigi al Louvre, resta chiuso anche oggi: è stato deciso questa mattina nel corso di una riunione dei dipendenti. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha detto che per ora "non è attualmente all'ordine del giorno la chiusura della Tour Eiffel. E il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annullato tutti gli impegni non collegati alla crisi dell'epidemia di Coronavirus. Il capo dell'Eliseo si concentrerà soltanto "Sulla gestione della crisi". In Svizzera registrato un secondo caso in Canton Ticino. Annullato sempre a Parigi il Salone del libro. In Belgio sei nuovi casi: tornavano dal Nord Italia. Intanto la Nike chiude per due giorni la sua base operativa in Olanda. Preoccupata anche l'Ue che ha annunciato che il livello di rischio è aumentato da moderato ad "alto".

La mappa live del contagio

(L'articolo prosegue sotto la mappa)

Nel resto del mondo

Seconda vittima certificata negli Stati Uniti (sempre nello Stato di Washington). a Corea del Sud ha registrato altri 123 casi di infezioni e quattro decessi aggiuntivi: i contagi accertati nel Paese sono nel complesso 4.335 e il numero dei morti è salito a 26. Il sindaco di Seul, Park Won-soon, ha deciso di citare in giudizio i leader della Chiesa di Gesù Shincheonji, il gruppo religioso di Daegu che s'è trasformato in un potente focolaio del nuovo coronavirus. Primi due positivi al coronavirus in Indonesia: sono una donna di 64 anni e la figlia di 31. Dieci nuovi casi in Kuwait (56 in totale). In Australia si è registrato il primo caso autoctono. Il Brasile ha confermato il primo caso: è un 32enne di San Polo rientrato da Milano. In Iran altre 12 persone che avevano contratto il coronavirus (Covid-19) sono morte tra ieri e oggi in Iran, portando il totale delle vittime confermate a 66. I nuovi casi registrati sono 523. I contagiati complessivi diventano così 1.501.

Diventano sempre più numerose le restrizioni dei viaggi che impattano sull'Italia. L'Australia comunica il rafforzamento degli avvisi di viaggio verso l'Italia consigliando di esercitare un alto grado di cautela e di "riconsiderare la necessità di recarsi in 10 piccole città della Lombardia e una del Veneto". Dopo la decisione di Delta e American Airlines di sospendere tutte le tratte da e per Milano, anche Lufthansa "ridurrà la capacità dei voli verso l'Italia". Lo scrive Bloomberg spiegando che oggetto della stretta sono i voli verso Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa. Lufthansa estende la sospensione dei voli verso la Cina continentale fino al 24 aprile e verso Teheran fino al 30 aprile.La Repubblica Ceca ha deciso di sospendere i voli da Milano, Bologna, Venezia e dalla Corea del Sud. Il Portogallo, confermando i primi casi positivi, ha esteso all'Italia i controlli applicati finora a chi arrivava dalla Cina.