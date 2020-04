Roma, 27 aprile 2020 - Continua a diffondersi con numeri impressionanti la pandemia di coronavirus. Sono quasi tre milioni le persone contagiate nel mondo, secondo l'ultimo bilancio pubblicato dalla Johns Hopkins University. In particolare, il numero complessivo di infezioni è pari a 2.971.831: le vittime totali sono invece 206.553, mentre le persone guarite sono 5.441.079. Secondo uno studio del Financial Times condotto in 14 Paesi, il numero dei decessi nel mondo potrebbe essere superiore del 60% a quanto finora accertato.

Tra tanti numeri cattivi, una buona notizia: la Nuova Zelanda annuncia di aver fermato il contagio. Dopo aver registrato meno di 10 casi al giorno, uno solo ieri, la premier Jacinta Arden ha detto che il Paese ha per il momento "vinto la battaglia".

La Russia supera la Cina

Anche la Russia supera per la Cina per numero di contagi: con 87.147 casi ne ha circa 2.500 in più.La Russia diventa così il nono Paese al mondo.

Svizzera, via alla fase 2

Via a un piano di riapertura in tre fasi: oggi potranno riaprire parrucchieri, estetisti, negozi di bricolage, vivai e fiorai mentre studi medici e fisioterapisti potranno ricominciare l’attività, ma su appuntamento.

Usa, quasi un milione di casi

Torna a scendere negli Stati Uniti il numero delle vittime: 1.330 nelle ultime 24 ore rispetto alle 2.494 del giorno precedente. In totale i decessi, secondo la John Hopkins University, sfiorano i 55 mila e i casi di contagio i 965 mila.

Germania

La Germania ha registrato 1.018 nuovi casi di contagio e 110 vittime nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo bilancio comunicato oggi dal Robert Koch Institute. Il numero totale delle persone contagiate è salito così a 155.193. Le vittime complessive sono invece 5.750. Sul fronte economico stando alle previsioni del governo di Berlino, che ipotizza un calo del 6,3% del Pil rispetto allo scorso anno sarebbe il calo più consistente dal 1949. Intanto la corte amministrativa della Baviera ha deciso che l'obbligo per i negozi con superficie commerciale superiore agli 800 metri quadrati di restarechiusi per garantire il contenimento della pandemia da Coronavirus è incostituzionale. Tutti gli stati federali della Germania hanno intanto annunciato l'intenzione di rendere obbligatoria la mascherina per limitare il contagio sui trasporti pubblici e molti anche durante lo shopping.

Francia

Dopo l'interruzione causata dall'emergenza coronavirus, riprendono i lavori nel cantiere della cattedrale di Notre Dame di Parigi, distrutta dalle fiamme lo scorso anno.

Olanda

Anche l'Olanda si prepara a riaprire le scuole materne ed elementari: dall'11 maggio, sia pur tra le polemiche.

Spagna

La Spagna ha registrato un leggero balzo nel numero dei decessi con 331 morti nelle ultime 24 ore, tre in più rispetto a ieri. Il numero totale dei decessi sale a 23.521. Il numero di nuovi contagi è 1.831, dato che porta il bilancio generale di casi a 209.465. Per la prima volta, il numero dei guariti supera 100 mila (100.875).

Gran Bretagna

"Siamo alla fine della fase uno nel controllo della diffusione del virus ma non è ancora il momento di allentare il lockdown". Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, che è tornato a parlare in pubblico per la prima volta dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa del contagio. In Gran Bretagna sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 360 morti per coronavirus, il dato più basso da marzo. Il totale è di 21.092 decessi. Matt Hancock, ministro della Salute britannica, ha annunciato che ai familiari degli operatori sanitari morti in servizio a causa del coronavirus verranno date 60 mila sterline (quasi 69 mila euro).

Cina

In Cina tre nuovi casi, due dei quali in arrivo dall’estero. Il Paese allenta il lockdown: gli studenti di Pechino e Shanghai sono tornati a scuola: a Pechino 50mila studenti delle superiori hanno ripreso.

Altri Paesi

Brasile, è record di sepolture a Manaus, la capitale dell'Amazzonia. Nelle ultime 24 ore sono state sotterrate 140 vittime del virus, segnalate anche due cremazioni. Prima dell'epidemia la media giornaliera di sepolture a Manaus era di 30. La Turchia imporrà un nuovo coprifuoco totale dal primo al 3 maggio nelle 31 maggiori province del Paese. Lo ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

La mappa live del contagio

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19