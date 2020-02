Manila, 2 febbraio 2020 - Primo decesso per contagio dal nuovo coronavirus fuori dalla Cina. Nelle Filippine un uomo di 44 anni, proveniente da Wuhan, focolaio dell'epidemia, è morto dopo essere stato per alcuni giorni in condizioni stabili. Il paziente era stato ricoverato a Manila il 25 gennaio scorso con una grave polmonite, nelle ultime 24 ore il suo stato di salute era improvvisamente peggiorato. Il 44enne deceduto era il compagno della prima contagiata nelle Filippine, una donna di 38 anni. Entrambi erano arrivati il 21 gennaio via Hong Kong. La morte è arrivata poche ore dopo l'annuncio il presidente filippino, Rodrigo Duterte, di un decreto di divieto d'ingresso a tutti i visitatori provenienti dalla Cina continentale, Hong Kong e Macao.

Aumento dei decessi

In Cina si registra un brusco aumento delle morti per coronavirus. Le statistiche ufficiali segnalano che il numero dei decessi è salito da 259 a 304 in 24 ore. I casi confermati del virus sono arrivati a 14.380. La stampa scrive che la maggior parte dei nuovi casi è nell'Hubei, la provincia cinese centrale dove l'epidemia è scoppiata a dicembre. La Commissione sanitaria nazionale cinese, scrive il Global Times, ha ordinato che i corpi dei deceduti per l'epidemia dovranno essere cremati immediatamente, non saranno consentiti trasferimenti dei cadaveri né funerali.

Intanto la banca centrale cinese ha annunciato un'iniezione di 1,2 miliardi di yuan (circa 174 miliardi di dollari) per sostenere l'economia del Paese, colpita dagli effetti dell'epidemia. L'operazione domani alla riapertura dei mercati finanziari dopo le vacanze del Capodanno cinese.

Partito volo per rimpatrio italiani

Alle 6 di questa matttina dall'aeroporto di Pratica di Mare è partito il Boeing KC767 dell'Aeronautica militare che domani riporterà in patria gli italiani rimasti a Wuhan, dopo l'isolamento della città per il virus. A bordo del velivolo ci sono 16 persone, di cui 10 membri dell'equipaggio, 4 piloti, e un team sanitario composto da 4 militari e 2 dipendenti del ministero della Salute. Il rientro è programmato alle 8 domani.

E' negativo il test per il coronavirus, eseguito allo "Spallanzani" di Roma sul campione del bambino cinese ricoverato all'ospedale dell'Aquila. Lo comunica il Dipartimento Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

"Iniziata riunione task force coronavirus", scrive il ministro Speranza su Facebook.

Un contagio a New York

Primo infetto a New York, è ricoverato al Bellevue Health Center, confermano fonti del dipartimento sanitario del municipio su Twitter. Si tratta di una persona con meno di 40 anni, rientrata da un viaggio in Cina. Il paziente ha sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Le condizioni, al momento, sono stabili. Sono otto i casi accertati negli Stati Uniti.

Si ammala, ma per primi test era negativo

Tre nuovi casi di contagio in Giappone. Il ministero della Salute di Tokyo: 20 il totale dei casi registrati nel Paese. Secondo i media giapponesi uno dei tre è un uomo di circa 40 anni: aveva i sintomi come febbre e tosse, ma inizialmente era risultato negativo al coronavirus.