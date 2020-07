Roma, 18 luglio 2020 - Il Coronavirus non ferma la sua corsa. Nel mondo sono oltre 14,1 milioni i casi di Covid19 e 600mila i morti, secondo il bilancio della John Hopkins University. Numeri che invitano alla prudenza. A tal proposito, sul fronte restrizioni e misure di sicurezza, negli Stati Uniti Donal Trump ribadisce che non intende emettere un ordine nazionale per l'uso obbligatorio della mascherina, ma, in un'intervista rilasciata a Fox News, ha ricordato che bisogna lasciare alle persone "una certa libertà". Affermazioni che arrivano dopo l'appello dell'immunologo Anthony Fauci rivolto un appello ai leader statali e locali affinché siano "più vigorosi possibile" nello spingere la gente a usare la mascherina. "E' molto importante, dovremmo usarla tutti", aveva sottolineato il virologo. La nuova dichiarazione di Trump conferma come, nel mezzo della pandemia di Covid che ha contagiato oltre 2 milioni di americani, per una parte dei repubblicani, presidente in testa, quella delle mascherine sia diventata una battaglia politica. "Noi non siamo senza difese contro il Covid, i mezzi per coprirsi il volto sono le armi più potenti che abbiamo per rallentare e fermare la diffusione del virus, specialmente se usati da tutti in una comunità", ha dichiarato recentemente il direttore del Cdc, Robert R Redfield.

Gran Bretagna

Il governo britannico intende distribuire milioni di test anticorporali gratuiti per identificare contagi da Coronavirus, dopo un trial segreto che ha mostrato che i risultati dei kit sono accurati al 98,6%. I test possono dare risultati in 20 minuti con una goccia di sangue dal dito.

Germania

La Germania ha registrato altri 529 casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto Robert Koch Institute. Le infezioni sono 201.372 nel Paese. Nelle ultime 24 ore si conta anche un decesso.

Russia

La Russia ha registrato 6.234 nuovi casi di contagio da Covid19, per un totale di 765.473 infezioni nel Paese. Nello stesso periodo si contano anche 124 morti, per un totale di 12.247 decessi dall'inizio dell'epidemia. Mosca ha registrato 578 casi, il numero più alto di tutta la Russia.

India

India si sono registrati quasi 35mila nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore e 671 decessi che portano il totale delle vittime ad oltre 26mila.

Australia

Lo stato di Victoria in Australia ha registrato 217 nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo quanto annunciato dal premier Daniel Andrews. Di questi, per 206 casi non è stata ancora individuata la fonte del contagio. Nello stesso periodo si contano anche due morti, per 34 totali.