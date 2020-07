Washington, 1 luglio 2020 - Appena 5 giorni fa l'Ema (agenzia europea del farmaco), ha dato il via libera al Remdesivir, la prima medicina anti-Covid. E oggi arriva la notizia che gli Stati Uniti hanno acquistato praticamente tutte le scorte per i prossimi tre mesi, non lasciando niente per Gran Bretagna, Europa e la maggior parte del resto del mondo. Lo denuncia il Guardian, sottolineando che l'azione unilaterale sul farmaco da parte degli Usa allarma gli esperti anche per le prospettive future, ad esempio nel caso in cui si renda disponibile un vaccino.

L'amministrazione Trump ha già dimostrato di essere pronta a superare in termini di offerte e manovre tutti gli altri Paesi per garantire le forniture mediche di cui ha bisogno per gli Stati Uniti.

Il farmaco, prodotto dall'azienda Gilead Sciences, è il primo approvato anche dalle autorità degli Stati Uniti per essere usato per le terapie contro il Covid-19: è stato dimostrato che aiuta le persone a riprendersi più rapidamente dalla malattia. Un ciclo di trattamento di remdesivir richiede, in media, 6,25 fiale.

Una dichiarazione del Dipartimento della salute e dei servizi umani ha affermato che Trump ha sottoscritto un accordo "straordinario" con Gilead per 500mila dosi, pari al 100 per cento della produzione di Gilead a luglio, al 90 per cento ad agosto e al 90 per cento a settembre.