Roma, 10 settembre 2020 - Il Coronavirus è lontano dall'essere debellato nel mondo, secondo i dati dell'osservatorio della Johns Hopkins University i casi accertati a livello globale sono 27.766.325, con 902.468 decessi. Mentre gli Stati Uniti restano il Paese più colpito al mondo con ameno 6.359.720 casi e 190.815 decessi da inizio pandemia, impressiona la crescita del virus in India, che continua a registrare record giornalieri: 95.735 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un bilancio complessivo di 4.465.863 contagi. In Europa resta alta l'allerta per un importante ritorno dei contagi in Francia, Spagna, Germania, ma anche in maniera minore in Italia.

Francia

La Francia, che ieri ha registrato 8.577 i nuovi casi, il secondo dato più alto di infezioni giornaliere mai registrato da quando la pandemia ha iniziato a diffondersi nel Paese alla fine dell'inverno, è alle prese con alcuni focolai a scuola: 32 le scuole e 524 le classi che sono state chiuse per casi di Covid-19 dalla riapertura del 1 settembre. Il portavoce del governo, Gabriel Attal ha precisato ai media che gli istituti che hanno dovuto chiudere sono "lo 0,05%" del totale sul territorio.

Usa

Sono 32.711 le nuove infezioni in Usa. I morti nelle ultime 24 ore sono 1.162. Mentre il Paese conta almeno 6.359.720 casi, inclusi 190.815 decessi, infuria la polemica per il nuovo libro del reporter del Watergate Bob Woodward, che avrebbe scritto che Trump sapeva da tempo della pericolosità mortale del virus, e avrebbe ammesso: "Ho sempre voluto minimizzarlo per non creare panico".

In difesa di Trump è arrivato inaspettatamente il virologo Anthony Fauci, membro della task force sul coronavirus della Casa Bianca e varie volte di opinioni diverse dal presidente sul virus. Fauci, durante un'intervista a Fox News, ha minimizzato: "Non vedo alcuna discrepanza tra quello che che diceva a noi e quello che diceva pubblicamente. "Non ho davvero osservato alcuna differenza rispetto a quello di cui discutevamo mentre eravamo con lui", ha rimarcato Fauci, concordando sul fatto che bisognava scongiurare il panico nel paese.

Intanto le autorità del Nevada hanno cancellato due comizi del presidente Donald Trump previsti nel fine settima perchè avrebbero violato le misure dello Stato per contrastare la diffusione del coronavirus.

India

In India continuano a volare i contagi, 95.735 nuovi casi è il nuovo record giornaliero che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 4.465.863. I nuovi decessi sono 1.172, per un totale di 75.062 vittime dall'inizio della pandemia. Primato anche per New Delhi con altre 4.039 infezioni (in totale 200mila contagi nella capitale), mentre i morti sono stati 20, che portano a 4.638 decessi totali.

Giappone

Allentare le attuali restrizioni ai grandi eventi è quanto sta valutando il governo giapponese. La data sarebbe il 19 settembre. La decisione arriva in conseguenza al calo significativo dei nuovi contagi nei mesi di agosto e settembre. Ma l'epidemia non è sparita dal Paese del Sol Levante, e ora ha colpito anche lo sport più popolare: almeno 19 casi sono stati registrati in una palestra di sumo: positivi un lottatore e 18 tirocinanti. La cosa però non ferma il torneo previsto in settimana, ha fatto sapere la federazione. A maggio è morto un lottatore di sumo di 28 anni, la prima vittima del Covid-19 nel settore.

Russia

La Russia nelle ultime 24 ore conta 5.363 nuovi casi e 128 decessi. Stando ai dati ufficiali, dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 1.046.370 contagi e 18.263 persone sono morte a causa della malattia.