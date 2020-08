Roma, 20 agosto 2020 - La prima notizia di giornata sul fronte della pandemia mondiale del Coronavirus arriva dalla Germania dove ieri sono stati registrati 1.700 nuovi casi positivi: un record. L'Europa continua a far fronte a quella che possiamo già definire la seconda ondata con gli oltre 3.700 casi registrati sia in Spagna che in Francia. E non va meglio nel resto del mondo: complessivamente sono oltre22 milioni i contagiati dall'einizio dell'emergenza mentre i decessi hanno praticamente raggiunto quota 800mila.

Germania, aumento record

Il numero di nuovi casi confermati di coronavirus in Germania è aumentato di 1.707 per un totale di 228.621 infezioni dall'inizio della pandemia, secondo i dati del Robert Koch Institute. Il dato giornaliero è il più alto dalla fine di aprile. Il bilancio dei morti è salito a 9.253 dopo la morte di altri 10 pazienti nelle ultime 24 ore.

Catalogna, a scuola con le mascherine

Mascherine in classe in Catalogna: l'ha annunciato il ministro dell'Educazione della Catalogna, Josep Bargallo'. L'anno scolastico inizierà il 14 settembre e, secondo Babagallo', con l'evolversi della pandemia, gli studenti dovranno "sicuramente" indossare le mascherine in classe, almeno in "alcuni territori".

Macron: "Richiudere non è possibile"

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è tornato, in un'intervista a Paris Match sull'aumento dei contagi in Francia negli ultimi giorni, affermando che «"l rischio zero non esiste mai" e che "non si può richiudere tutto il Paese".

Usa, oltre 172mila morti

Gli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di 5.524.398 casi confermati e di 172.965 morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. I nuovi contagi contabilizzati nelle ultime 24 ore sono 43.911 e il numero dei decessi registrati in un giorno è pari a 1.286. Lo Stato di New York non è più quello con il maggior numero di contagi, ma rimane il più colpito in termini di vittime, pari a 32.865. Nella sola città di New York, i decessi complessivi sono 23.642.

Russia, quasi un milione di positivi

Il bilancio dei morti per coronavirus in Russia ha superato la soglia dei 16.000. Con i 110 morti registrati oggi, il totale arriva a 16.099. I nuovi casi sono 4.785 per un totale di 942.106.

Cina, nessun morto da 4 mesi

Le autorità cinesi hanno reso noto che nessun paziente ricoverato per coronavirus è morto "negli ultimi quattro mesi".

India, record giornaliero

L'India ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore nel Paese sono risultati positivi altri 69.672 pazienti, il totale sale a

2,84 milioni di casi. I morti per coronavirus sono 53.886.

Gates: "Ancora milioni di morti"

''Ci saranno ancora milioni di morti, prima della fine della pandemia di Covid-19". Questa la previsione di Bill Gates in un'intervista rilasciata all'Economist ai primi di agosto.

Gli altri Paesi

In Colombia superati i 500mila contagi. Nuovo record in Ucraina con 2.134 nuovi casi.