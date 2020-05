Roma, 23 maggio 2020 - Nel giorno in cui la Cina annuncia zero contagi da coronavirus, il Brasile diventa il secondo Paese al mondo per contagi. In tutto il mondo sfondata la quota di 5 milioni di casi positivi con olgtre 330mila morti. Ieri per la prima volta il presidente Usa Donald Trump è stato fotografato con la mascherina.

La Cina: zero contagi

La Cina ha annunciato di non avere registrato alcuna nuova infezione per la prima volta da quando ha iniziato a raccogliere i dati, a gennaio. L'annuncio giunge il giorno seguente all'apertura del Congresso del Popolo, in cui sono stati celebrati i «grandi successi» nella lotta contro il virus. Il bilancio ufficiale delle vittime nel Paese è di 4.634, ben al di sotto del numero dichiarato da Paesi molto più piccoli. Dubbi sono stati espressi in questi mesi sull'affidabilità dei dati diffusi da Pechino.

Brasile: situazione fuori controllo

Con 1.001 decessi registrati nelle ultime 24 ore, il Brasile ha superato la Russia per numero di infetti confermati, diventando il secondo Paese con più casi di coronavirus al mondo, dietro solo agli Usa: il bilancio complessivo delle vittime è salito a 21.048 e quello dei contagi a 330.890.

In Francia riprendono le funzioni religiose

Disinfezione delle mani e mascherina obbligatoria, filtraggio all'ingresso: in Francia le cerimonie religiose potranno riprendere oggi rispettando le condizioni per il contenimento dell'epidemia.

Germania

La Germania ha riportato 638 nuovi casi nelle ultime 24 ore, aggiornando il totale dei contagi nel Paese a 177.850. Le vittime giornaliere sono invece 42, per un bilancio complessivo dei decessi da Covid-19 di 8.216.

Usa, quasi 100mila morti

I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 1.260. È quanto emerge dai dati della John Hopkins University. I casi negli Usa hanno ormai superato gli 1,6 milioni mentre i decessi totali si avviano verso la soglia dei 100.000 attestandosi a 95.921. Patrick Ewing, l'ex star dell'Nba ora allenatore della Georgetown University, è stato ricoverato in ospedale per coronavirus. Componente del 'Dream Team' che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1992, Ewing è l'unico nella squadra di basket maschile della Georgetown University a essere risultato positivo.

La mappa live del contagio