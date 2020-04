New York, 30 aprile 2020 - Sono 3.116.992 i casi accertati di Coronavirus nel mondo. Secondo l'ultimo bilancio aggiornato della John Hopkins University, i decessi causati dal Covid-19 nel mondo sono stati ad oggi 217.183.

I casi di contagio negli Stati Uniti sono 1.012.583, con una nuova impennata di decessi dopo due giorni di frenata: altri 2.502 morti registrati nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei morti è salito ad almeno 60.853, mentre i contagi sono oltre un milione.

Greta dona premio all'Unicef

L'attivista climatica svedese Greta Thunberg ha deciso di devolvere all'Unicef il premio di 100.000 dollari che ha vinto da una fondazione danese perché sia usato per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia di Covid-19. "Come la crisi climatica, la pandemia di Coronavirus è una crisi dei diritti dell'infanzia" - ha affermato la 17enne - Chiedo a tutti di unirsi a me a sostegno del lavoro vitale dell'Unicef per salvare la vita dei bambini, proteggere la salute e permettergli di continuare a studiare".

Giappone: estendere l'emergenza

Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, valuta l'estensione dello stato emergenza nazionale, finora previsto fino al 6 maggio, per l'emergenza sanitaria innescata dalla pandemia. "Ci vogliamo consultare con esperti e analisti - ha detto oggi in Parlamento - Le amministrazioni locali devono prepararsi, quindi prenderò una decisione prima" del 6 maggio prossimo. Tra le opzioni che circolano c'è quella di un'estensione dello stato di emergenza fino al 6 giugno prossimo o fino alla fine di maggio.

Il Giappone ha finora confermato 13.929 casi di Covid-19 e 415 morti, ed è sottoposto a critiche per la gestione dell'emergenza, per lo scarso numero di test fatti sulla popolazione, a quota 1,3 per mille abitanti.

Cina: domani riapre la città proibita

La Città Proibita di Pechino riaprirà il primo maggio a tre mesi dalla sua chiusura a causa dell'epidemia di coronavirus. Il palazzo imperiale che si trova di fronte a Piazza Tiananmen fu chiuso il 25 gennaio quando le autorità decisero il lockdown per contenere il virus. La Cina, come la Corea del Sud, registra quattro casi 'importati' di Covid-19 (rispetto ai 22 segnalati ieri), nessun decesso né casi di trasmissione locale di coronavirus. Il bilancio ufficiale della Repubblica Popolare parla di 4.633 morti dall'inizio dell'emergenza, mentre i contagi sono 82.862 con 77.610 dichiarate guarite dopo aver contratto l'infezione.