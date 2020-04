Roma, 25 aprile 2020 - Gli Stati Uniti (clamorosa la gaffe di Trump sull'iniettare ai malati il disinfettante) continuano ad essere il Paese più colpito dalla pandemia di Coronavirus. I numeri sono impietosi come lo sono nella loro grandezza quelli globali. Secondo l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University i morti a livello mondiale stanno per toccare la quota di 200.000 (decessi 197.217), mentre il numero complessivo dei casi stamane ha superato la soglia del 2,8 milioni (contagi 2.812.557), mentre le persone guarite sono salite a 794.377. Tragico il bilancio dell'Europa con 120mila persone decedute per il virus, lo riporta l'Agenzia di stampa France press.



Caldissimo come sempre è l'argomento dell'immunità di gregge: su questo proposito l'Organizzazione mondiale della sanità ha confermato che "non ci sono ancora prove scientifiche che le persone che sono guarite dal Covid-19 abbiano anticorpi che proteggono da una seconda infezione. A questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidenze sull'efficacia dell'immunità data dagli anticorpi per garantire l'accuratezza di un 'passaporto di immunità' o un certificato di libertà dal rischio".

Bimba di 5 mesi muore a New York

Una neonata di 5 mesi, figlia di un vigile del fuoco, è morta a New York, diventando una delle vittime più giovani della pandemia che si conoscano. Jay Natalie, questo il nome della bimba, è deceduta dopo un mese di trattamenti in un ospedale del Bronx, dove era stata ricoverata il 21 marzo a causa di una febbre alta. Soffriva di problemi cardiaci. Secondo i dati delle autorità sanitarie federali negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile scorso sono morti tre bambini tra un anno e 14 anni.

Usa, oltre 50mila morti

Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito in termini assoluti dal coronavirus: i morti sono 52.042 e i contagiati ufficiali sono 906.551. Il dato è in leggero calo rispetto al giorno prima. Quanto alla gaffe sul disinfettante, Trump sarebbe stato 'consigliato' da un produttore di candeggina. La Fox News, emittente americana vicina a The Donald ha ammesso l'errore del presidente.

Germania, i contagi rallentano

La Germania ha altri 2.055 contagiati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 152.438, secondo i dati del Robert Koch Institute per un secondo giorno consecutivo di rallentamento dei contagi dopo tre consecutivi di rialzi. I morti sono stati 179 per un totale che arriva a 5.500.

Spagna

Il nuovo bollettino sull’andamento dell’epidemia in Spagna, diffuso da El Pais, rivela che i contagi sono arrivati a quota 223.759 mentre sono 22.902 le persone che hanno perso la vita (ieri erano 22.524).

Belgio, dal 4 maggio allentamento misure

Il Belgio uscirà gradualmente dal confinamento il prossimo 4 maggio. Il processo sarà graduale e potrà subire modifiche, battute d'arresto o marce indietro a seconda dell'andamento della pandemia, ha avvertito la premier Sophie Wilmes. A partire dal 4 maggio mascherina obbligatoria per tutti i maggiori di 12 anni sui trasporti pubblici. Il governo si impegnerà a distribuire a ciascun cittadino mascherine di stoffa lavabili e certificate. Intanto la Nazione si avvicina ai 7mila morti per l'epidemiadi coronavirus: l'ultimo bollettino delle autorità sanitarie registra 241 nuovi decessi (72 in ospedale e 164 in case di riposo), per un totale di 6.917 morti. I nuovi contagi sono 1032, per un totale di 45.325 casi confermati.

Cina, nessun morto da 10 giorni

Per il decimo giorno consecutivo, in Cina non sono stati registrati decessi. Lo rendono noto le autorità sanitarie di Pechino, segnalando 12 nuovi contagi di cui 11 importati. Complessivamente il Covid-19 ha ucciso in Cina 4.632 persone mentre i casi risultano 82.816.

​ ​​Costa Atlantica, 60 nuovi casi

Sessanta nuovi casi positivi sono stati registrati a bordo della nave da crociera Costa Atlantica, in Giappone. Sulla nave, che si trova nel golfo di Nagasaki da fine gennaio per lavori di manutenzione, ci sono 623 membri dell’equipaggio.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19