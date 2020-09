Roma, 5 settembre 2020 - La pandemia di Coronavirus non si arresta. E continua la sua corsa in tutto il mondo: dall'inizio dell'epidemia, secondo un rapporto stabilito dall'Afp, sono stati ufficialmente diagnosticati più di 26.671.700 casi di infezione, di cui almeno 17.496.300 oggi considerati guariti. In Italia la curva ha superato il tetto dei mille positivi, ma nel resto d'Europa la situazione non è migliore: in Germania i nuovi casi sono quasi raddoppiati in 24 ore, mentre la Spagna si conferma il Paese europeo più colpito con più di 500 mila casi da inizio pandemia, e la Francia continua a registrare più di 8 mila casi ogni 24 ore. Anche dall'altra parte del mondo, l'India registra il il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia e resta il terzo paese al mondo per numero di contagi, dietro a Stati Uniti (6.200.518) e al Brasile (4.091.801).

La Francia sempre sopra 8 mila

Sono 8.550 i contagi registrati in Francia nelle ultime 24 ore. I dati della Direzione generale della Sanità sono solo di poco inferiore a quelli del giorno prima, quando è stato toccato il record di 8.975. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 12, per un totale di 30.698 morti da inizio pandemia.

Spagna, superati i 500 mila positivi

La Spagna si conferma il Paese europeo più colpito, avendo superato il mezzo milione di casi. Il Ministero della Salute, che non aggiorna i contagi nel fine settimana (Oggi secondo El pais i nuovi casi sono almeno 6.452) , rende noto che ieri sono stati 498.989 i positivi totali ai test, ma a questa cifra vanno sommati gli oltre 4.000 nuovi contagi segnalati nelle ultime 24 ore da varie autorità locali. Dati aggiornati che arrivano dalla la Catalogna, con 1.481 nuovi positivi e altri otto decessi. Più di mille casi, e 7 morti, in Andalusia da tre giorni: nella regione iberica sono stati scoperti due nuovi focolai in residenze per anziani e disabili a El Puerto de Santa Maria (49 contagiati) e La Rioja. La Comunità Valenciana conta 600 nuovi contagi.

Germania: casi quasi raddoppiati

Quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore i casi di Coronavirus in Germania. Secondo l'Istituto Robert Koch, sono stati registrati 1.378 nuovi contagi e due vittime rispetto ai 782 casi del giorno precedente, quando non si era registrato alcun decesso. Sale così a 248.997 il numero totale dei contagi in Germania e a 9.324 quello dei morti. Nel paese verranno creati almeno cinquemila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore della Sanità entro il 2022, in risposta all'emergenza causata dal

Coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Jens Spahn e il responsabile della Salute di Berlino, Dilek Kalayci. A fine giugno la coalizione di governo guidata dalla cancelliera Angela Merkel aveva elaborato un "Patto per la Salute Pubblica" che prevede un finanziamento di quattromila milioni di euro fino al 2026.

Gb, fuga dei medici

Il Regno Unito oggi ha registrato 1.813 nuovi casi, un numero leggermente inferiore ai 1.940 registrati ieri, il più alto dal 30 maggio. I nuovi decessi sono 12. In Gran Bretagna i nuovi contagi sono stati nell'ordine di mille al giorno per gran parte del mese di agosto, ma sono aumentati negli ultimi giorni. In queste ore un sondaggio sostiene che oltre mille medici britannici hanno intenzione di dimettersi dal Servizio sanitario nazionale (Nhs, dall'acronimo in inglese) perché delusi dalla gestione del governo della pandemia di Covid-19 e frustrati per la loro retribuzione. Secondo il Guardian i medici intendono trasferirsi all'estero.

Usa, 6 milioni di positivi. NY isola felice

Gli Stati Uniti hanno registrato 50.502 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.200.518 contagi dall'inizio della pandemia. Gli stati con il maggior numero dei contagi sono California (731.831), Texas (651.350) e Florida (640.211). Stando ai dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono morte altre 965 persone, che portano a 187.755 il numero complessivo dei decessi. Lo stato di New York sta vivendo un momento di tranquillità. Per tre mesi focolaio mondiale del virus, oggi lo stato continua a registrare un tasso di contagi sotto l'uno per cento. Da 29 giorni l'epidemia risulta sotto controllo, e il governatore Andrew Cuomo sottoliena i dati del cambiamento: su 99.761 test effettuati ieri, positivi solo 801, equivalente allo 0,80 per cento del totale. Il numero dei ricoverati è sceso a 425, i morti sono stati due. Il totale dei casi, dallo scoppio dell'epidemia, è di 438 mila circa, i morti sono stati 32.987. Al momento lo stato di New York è sceso al quarto posto come numero di contagi, davanti con almeno 200 mila unità ci sono Florida, terza, Texas e California, lo stato più colpito con 732 mila casi.

NYT, è guerra di spie per il vaccino

Secondo il New York Times la corsa al vaccino ha scatenato la guerra delle spie: intelligence di tutti i paesi del mondo al lavoro o per proteggere i segreti su un possibile vaccino contro il coronavirus, o a cercare di carpirli. Il giornale statunitense scrive che i tentativi cinesi e russi di mettere le mani sui dati e sulle ricerche americane si sono intensificati. Anche gli 007 dell'Iran sono in agguato: Teheran ha "rafforzato drasticamente i suoi tentativi di rubare informazioni sulle ricerche sul vaccino".

In Brasile superati i 125mila morti

Sono oltre 125.000 i morti in Brasile per Covid19. Stando agli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono morte altre 888 persone, che portano a 125.502 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Le autorità hanno confermati altri 50.163 casi di positività, per complessivi 4.091.801 contagi.

India, oltre 4 milioni di contagi

L'India ha registrato altri 87.852 casi di Covid-19, il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia, che porta a oltre 4 milioni il totale dei contagi. Solo 13 giorni fa il paese aveva superato la soglia dei 3 milioni, ha precisato oggi il Times of India. L'India è il terzo paese al mondo per numero di contagi, pari a 4.023.179, dietro a Stati Uniti (6.200.518) e a Brasile (4.091.801).

Russia, altri 5mila contagi

La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 5.205 casi di Covid-19, che portano a 1.020.310 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. Un dato che fa della Russia il quarto paese al mondo più colpito dal Coronavirus. Stando a quanto riferito dalle autorità sanitarie, ci sono stati altri 110 morti, per un totale di 17.759 decessi. Secondo il sindaco di Mosca Serghei Sobyanin nella capitale russa è prevista la vaccinazione di massa contro il covid-19 per la fine dell'anno. "Una seria vaccinazione di massa avrà molto probabilmente luogo alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo", ha detto il primo cittadino in un'intervista televisiva sul Canale 1.

Israele, lanciata cannabis dal cielo per "risollevare morale"

Da ieri una misteriosa 'pioggia' di bustine di cannabis, lanciate da un drone sui passanti nella centrale piazza Rabin di Tel Aviv, ha assunto una piega inaspettata quando sul web è giunta una prima rivendicazione. Dopo la iniziale perplessità per quell'episodio - avvenuto in pieno giorno - su Telegram è giunta la spiegazione di un misterioso 'Signor C.' che afferma di aver inviato in missione il suo 'Drone verde' spinto da altruismo e da fini patriottici. "Mentre il Coronavirus si diffonde in Israele - ha spiegato, secondo i media - c'è da prevedere un nuovo lockdown. La situazione del nostro Stato ci impone un atto di patriottismo e di risollevare il morale nazionale". Per questa ragione ha anticipato che continuerà a lanciare su varie località di Israele, di volta in volta, un chilogrammo di cannabis suddiviso in bustine di due grammi. Così, assicura, il probabile lockdown "sarà meno duro". La polizia ha intanto annunciato di aver arrestato due persone sospettate di aver pilotato il drone del cannabis.

In Israele crescono vittime e contagi. Il bilancio dei morti è salito a 1.007. Oggi altri 2.617 israeliani sono positivi e sono stati effettuati 31.603 test. Inoltre, 439 pazienti sono in condizioni gravi e 128 sono intubati.

Iran riapre scuole: "Istruzione importante come sanità"

Il numero totale di casi di Coronavirus in Iran è salito a 384.666, con 1.894 nuove infezioni confermate nelle ultime 24 ore, ha annunciato la portavoce del ministero della Salute iraniano Sima Lari, aggiungendo che 110 persone infette sono morte nello stesso periodo, portando le vittime complessive a 22.154. ''L'istruzione dei 15 milioni di studenti iraniani è importante tanto quanto il sistema sanitario'', ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani, nel giorno dell'avvio dell'anno scolastico nella Repubblica islamica, dove dopo sette mesi di chiusura forzata a causa del Coronavirus hanno riaperto le scuole. ''Nel nostro Paese l'istruzione non verrà impedita, anche nella situazione peggiore'', ha affermato Rohani, chiedendo alle autorità di mettere in atto nelle scuole misure sanitarie al livello di quelle osservate nelle strutture militari.

Australia, manifestazioni di protesta contro il lockdown

Scontri tra manifestanti e agenti di polizia si sono registrati a Melbourne, in Australia, dove si sono svolte manifestazioni di protesta contro il lockdown imposto dalle autorità per contenere la diffusione del Coronavirus. In centinaia sono scesi in piazza per quella che hanno ribattezzato la 'Giornata per la libertà'. Tra le misure messe in atto nello stato di Victoria c'è anche il coprifuoco notturno. Almeno 20 persone sono state arrestate, come riferiscono i media locali. Prima della manifestazione il premier di Victoria, Daniel Andrews, nel corso di una conferenza stampa aveva avvertito che la protesta avrebbe potuto provocare un prolungamento del lockdown, dicendo che l'evento ''non era sicuro''.

