New York, 17 maggio 2020 - Nuovo drammatico record negli Stati Uniti dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.060 casi di Coronavirus e altre 1.224 vittime. Secondo i dati della Johns Hopkins University sono almeno 1.467.884 le persone contagiate dal Covid-19 negli Usa e almeno 88.754 quelle morte a causa del virus. L'ex presidente Barack Obama attacca l'amministrazione Trump sulla gestione dell'emergenza sanitaria. "Non fanno neanche finta di sapere quello che fanno", ha scritto nel suo intervento a una cerimonia di laurea di studenti afroamericani.

India, record di nuovi casi

Un drammatico record si è registrato anche in India e riguarda i nuovi casi: nelle ultime 24 ore 4.987 persone sono state trovate positive. Lo riporta la Cnn. Secondo il ministero della Salute, in totale ci sono 90.927 persone contagiate comprese 2.872 vittime. In soli due giorni l'India ha visto un aumento dei casi da 80.000 a 90.000.

Diamond Princess lascia il Giappone

Dopo 4 mesi la nave da crociera Diamond Princess ha lasciato la baia di Yokohama, a sud di Tokyo, dove a inizio febbraio era stata messa in quarantena con 3.700 passeggeri a bordo, registrando più di 700 contagi da coronavirus e 13 morti. Alla guida dell'imbarcazione - con passeggeri da 565 nazioni diverse - era il comandante italiano Gennaro Arma, assieme a 15 membri italiani dell'equipaggio, tutti risultati negativi al secondo test del coronavirus.

Germania, 583 nuovi casi

In Europa, il numero di casi confermati in Germania è aumentato di 583 unità nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 174.355. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki) per le malattie infettive. Il bilancio dei decessi è aumentato di 33 salendo a 7.914. La Germania ha iniziato ad allentare le restrizioni e da venerdì hanno potuto riaprire dei ristoranti per la prima volta in due mesi. Staff e clienti devono rispettare il distanziamento sociale; i componenti di due famiglie separate possono condividere un tavolo, ma devono tenersi a una distanza di 1,5 metri l'uno dall'altro. Il personale è tenuto a indossare dispositivi di protezione fra cui le mascherine, mentre gli avventori sono invitati a farlo. Il Senato di Berlino ha anche fortemente consigliato ai ristoranti di registrare i dettagli dei clienti, in modo che possano essere rintracciati se viene identificata un'infezione.

