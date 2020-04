Washington, 20 aprile 2020 - Coronavirus nel mondo: sono oltre 165mila i morti e più di 2,4 milioni le persone che hanno contratto l'infezione. Sono questi gli ultimi dati della Johns Hopkins University, che parla di 2.404.325 contagi confermati al livello globale e 165.238 vittime. Solo gli Stati Uniti registrano 40.682 decessi e 759.687 casi.

Usa, 40mila morti e proteste contro il lockdown

Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un totale di 40.661. In totale negli Usa i decessi per coronavirus hanno superato quota 40 mila (40.585 per l'esattezza), circa un quarto del totale mondiale, mentre i casi positivi sono 742.442, quasi un terzo di quelli del pianeta.

E mentre Trump sottolinea che i test sono una "cosa locale, ma noi li stiamo aiutando molto", in America continuano le proteste contro il lockdown: centinaia di manifestanti si sono radunati davanti al Campidoglio di Denver, in Colorado, per chiedere al governatore Jared Polis di revocare l'ordine di lockdown e far ripartire l'economia dello Stato. Su alcuni cartelli si leggevano slogan come, "anche la disoccupazione uccide", o "preferisco rischiare il coronavirus che il socialismo".

Secondo Pence, che dirige la task force messa in campo dalla Casa Bianca per affrontare l'epidemia del coronavirus, Trump "continuerà a incoraggiare i governatori a trovare modi per consentire agli americani di tornare a lavorare in modo sicuro e responsabile".

Tokyo, infettivologo: pessimista su Olimpiadi 2021

Un infettivologo giapponese, fortemente critico sulla gestione di Tokyo dell'epidemia, si è detto "molto possimista" sulla possibilità che le Olimpiadi in Giappone si possano tenere nel lugiio del 2021. "Onestamente, non credo sia probabile che le Olimpiadi si svolgano l'anno prossimo", ha detto Kentaro Iwata, professore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Università di Kobe (Ovest). I Giochi Olimpici sono ora in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021 e i Giochi Paralimpici dal 24 agosto al 5 settembre 2021. Negli ultimi giorni, in vista della diffusione globale della malattia, sono sorti dubbi sulla possibilità di organizzare il più grande evento sportivo del mondo anche a distanza di un anno. "I Giochi Olimpici richiedono due condizioni: controllare la Covid-19 in Giappone e controllarla ovunque, perché gli atleti e gli spettatori di tutto il mondo devono poter partecipare", ha detto.