Roma, 2 luglio 2020 - Non si arresta la corsa del Covid-19. La California fa marcia indietro di fronte al balzo dei casi di Coronavirus. Il governatore Gavin Newsom ordina a bar e i ristornati di chiudere le loro attività all'interno e limitarsi a servire i clienti sono all'esterno. L'allerta è alta nello stato, dove l'aumento dei contagi preoccupa a fa temere una nuova ondata. I nuovi casi di Coronavirus negli Usa nelle ultime 24 ore superano per la prima volta quota 52mila. Secondo i dati della John Hopkins University, nelle ultime 24 ore vi sono stati 52.982 nuovi casi positivi, per un totale di 2.682.270 contagiati. Il bilancio precedente era di 44mila contagiati in 24 ore. La crescita avviene dopo che nei giorni scorsi il virologo Anthony Fauci, massima autorità americana sul contagio, ha avvertito del rischio di raggiungere i 100mila contagi giornalieri se non si invertirà la rotta per il contrasto all'epidemia. E dopo la California, che ha ripristinato il lockdown sul 75% del territorio dello Stato, nuovi record di infezioni sono stati toccati in Texas e Arizona. A Houston, in Texas, gli ospedali hanno raggiunto il 100% della capienza mentre società come McDonald's e Apple hanno fatto dietrofront sui piani di riapertura. Record di infezioni anche in Arizona, Tennessee e Alaska. Donald Trump insiste: "Il virus prima o poi sparirà".

Il Coronavirus blocca i turisti americani

America Latina

Continua ad allarmare l'America Latina ed è ancora il Brasile il paese più colpito: oltre 60mila i morti e la curva continua quotidianamente a crescere. Secondo un'elaborazione dei dati ufficiali di 34 nazioni e territorio latinoamericani, nelle ultime 24 ore c'è stata un'ascesa di contagi (2.649.302, +72.839) e di morti (118.604, +2.405), per lo più concentrati proprio sul territorio brasiliano. In Brasile si registrano 1.448.753 contagi (+46.712) e 60.632 morti (+1.038). Seguono Perù (288.477 e 9.860) e Cile (282.043 e 5.753), e altri 7 paesi con più di 30mila contagi: Messico (231.770 e 28.510), Colombia (102.009 e 3.470), Argentina (67.197 e 1.351), Ecuador (58.257 e 4.576), Repubblica Dominicana (33.387 e 754), Panama (34.463 e 645) e Bolivia (32.219 e 1.123).

Giappone

Impennata di contagi da Coronavirus anche a Tokyo. Nelle ultime 24 ore la capitale giapponese ha registrato 107 nuove infezioni e per la prima volta dal 2 maggio il dato supera quota 100. Dal 24 giugno il numero di nuovi casi giornalieri si era tenuto stabilmente intorno a 50. Il Giappone dall'inizio dell'epidemia ha registrato circa 19 mila casi e 975 morti.

Cina

A Pechino è stato registrato ieri un nuovo caso confermato di Covid19 trasmesso a livello locale. Lo ha comunicato oggi la commissione sanitaria municipale della capitale cinese. In un rapporto giornaliero la commissione ha riferito che ci sono stati due casi asintomatici e nessun nuovo caso sospetto, mentre due persone sono state dimesse dall'ospedale dopo essersi riprese. Tra l'11 giugno e il primo luglio Pechino ha registrato 329 casi confermati casi trasmessi localmente, di cui 325 ancora ricoverati in ospedale.

Israele

Continuala forte ripresa dei contagi in Israele: si registrano 868 nuovi casi positivi. Secondo l'emittente Channel 12, il ministero della Salute ritiene che prima di sera i contagi giornalieri saranno più di mille. I morti sono intanto saliti a 322. Intanto il governo israeliano ha varato ieri sera nuove misure restrittive che sono entrate in vigore questa mattina nelle città di Lod e Ashdod. In queste aree verranno limitati i movimenti e l'apertura di uffici e negozi per i prossimi sette giorni, riferiscono i media israeliani. Il primo ministro Benyamin Netanyahu e il suo partner di governo, il ministro della Difesa Benny Gantz, hanno convenuto di convocare oggi il cosiddetto 'gabinetto del Coronavirus' per decidere nuove misure. Secondo anticipazioni di Ynetnews, verrà posto un limite massimo di 50 persone per sale pubbliche, bar e ristoranti. Infine, ieri sera la Knesset ha approvato la nuova legge che permette ai servizi interni dello Shin Bet di rintracciare i contatti delle persone contagiate attraverso cellulari e carte di credito, con lo stesso sistema usato per mappare i contatti di sospetti terroristi.

Austria

In Austria i contagi tornano a salire (677 casi attivi) e in alcune zone dell'Alta Austria è stata disposta la chiusura delle scuole. Il focolaio sarebbe una chiesa libera a Linz, frequentata da migranti.

Russia

La Russia ha superato i 660mila casi accertati di Covid-19. Stando ai dati ufficiali annunciati dal centro anticoronavirus, in Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.760 nuovi contagi, che fanno salire a 661.165 i casi di Covid confermati dall'inizio dell'epidemia. I nuovi contagi sono però sotto quota 7mila per il settimo giorno di fila. Le vittime sono ufficialmente 9.683, di cui 147 decedute nel corso dell'ultima giornata.