Londra, 2 dicembre 2020 - La Gran Bretagna dà il via libera al vaccino della BioNTech-Pfizer contro il Covid-19. Con una decisione "di emergenza" il Regno Unito diventa il primo Paese al mondo ad approvare farmaco contro il Coronavirus messo a punto dalla multinazionale americana assieme all'azienda tedesca. Un "momento storico" nella battaglia contro la pandemia ha affermato Albert Bourla, Ceo di Pfizer. Negli Usa, in attesa dell'ok della Food and Drug Administration, che si riunisce il 10 dicembre, le prime forniture del vaccino Pfizer contro il virus saranno consegnate il 15 dicembre, scrive la Cnn citando un documento fornito ai governatori americani. Dallo stesso documento si apprende anche che il farmaco di Moderna invece potrebbe essere disponibile il 22 dicembre. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dall'epidemia: oggi hanno registrato 154.839 nuovi casi, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Anche i decessi sono in deciso aumento: 2.473 decessi nelle ultime 24 ore, oltre il doppio rispetto ai 1.136 morti di ieri. In Europa è la Gran Bretagna invece a contare il maggior numero di decessi: 59.148 persone hanno perso la vita a causa del Covid. La seconda ondata nel Vecchio Continente sembra rallentare, grazie alle restrizioni messe in atto dai governi, ma non si può abbassare la guardia. La Germania ad esempio nelle ultime 24 ore ha visto altri 17.270 casi di contagio, con il record di decessi: 487 vittime.

Gran Bretagna

Per la prima volta l'impiego di un vaccino per il Covid-19 è stato approvato da un Paese. Lo ha fatto il governo di Boris Johnson con il farmaco della BioNTech-Pfizer, che risulta efficace in circa il 95 per cento dei casi, e ne ha già acquistate circa 40 milioni di dosi. BoJo ha commentato in un tweet: "È fantastico. È la protezione dei vaccini che in fin dei conti ci permetterà di riavere indietro le nostre vite e che farà sì che l'economia torni a marciare", ha scritto il premier.

Ieri l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva annunciato che sia il vaccino di Pfizer, che quello realizzato dall'azienda americana Moderna riceveranno un'autorizzazione rispettivamente entro il 29 dicembre e il 12 gennaio. Ma l'Inghilterra ha fretta: oggi esce da un lockdown di quattro settimane per tornare a un approccio regionale, con l'obiettivo in primavera di avviare l'azione combinata di vaccini e screening di massa. Il Paese più colpito d'Europa dalla pandemia, con oltre 59mila morti per 1.6 milioni di casi positivi cerca di battere il virus con un ritorno alla normalità a tre livelli. Ora tutta l'Inghilterra, circa 55 milioni di persone, è a livello di allerta 2 o 3, ad eccezione dell'isola di Wight, della Cornovaglia e delle isole Scilly, che sono al livello 1.

Francia

In Francia ieri il numero dei positivi era ancora in calo: 8.083, per un totale di 2.230.571 casi accertati dall'inizio dell'epidemia, e i morti sono saliti a 53.506, con 365 nuovi decessi. Il presidente Emmanuel Macron ha reso noto che il governo "sta valutando" una campagna di immunizzazione anti-covid di massa tra aprile e giugno dell'anno prossimo, dopo che in una prima fase i vaccini saranno distribuiti alle persone "più vulnerabili". Intanto come in altri Paesi anche in Francia si discute sul periodo natalizio. Riguardo alle funzioni religiose il premier, Jean Castex, ha proposto di passare a "6 metri quadri per fedele" la capienza massima delle persone autorizzate a partecipare alle messe. Invece nessuna apertura sullo sci: l'Eliseo ha invitato Spagna e Svizzera a chiudere anche le loro stazioni sciistiche durante le vacanze di Natale. E per scoraggiare i francesi, che "si vanno a contaminare altrove", sciando in altri Paesi, sono previsti "controlli aleatori alle frontiere", tamponi e una quarantena di 7 giorni, ha spiegato Castex alla tv BFM.

Giappone

In Giappone il numero giornaliero di decessi ha stabilito il massimo record di 41 morti. I contagi sono saliti di 2.030 nuovi casi. Crescono anche il numero di pazienti con gravi complicazioni respiratorie salito a 493. Il sistema sanitario del Sol Levante trema nel pieno della terza ondata, e il governo di Tokyo ha ufficialmente chiesto alla popolazione over 65 di evitare spostamenti fino al 17 dicembre. Il governo nipponico ha fatto sapere che fornirà gratuitamente il vaccino anti-covid a tutta la popolazione: 126 milioni di abitanti. Tokyo ha già preordinato vaccini per 60 milioni di persone dall'azienda farmaceutica Pfizer e per altri 25 milioni di persone dall'azienda di biotecnologia Usa Moderna. I)Noltre riceverà 120 milioni di dosi del vaccino da AstraZeneca.

Cina

La Cina, secondo la Cnn, punta a cancellare la sua cattiva gestione dell'epidemia aviando una campagna globale di collaborazione con gli altri governi, per questo Pechino ha fatto sapere che nei prossimi mesi invierà centinaia di milioni di dosi di candidati vaccini contro il coronavirus ai Paesi che li hanno già sperimentati. Inoltre sta offrendo ad un numero crescente di Paesi in via di sviluppo un accesso prioritario ai suoi vaccini. I candidati vaccino cinesi attualmente cinque, sviluppati da quattro aziende, tutti alla fase 3 di sperimantazione, mancano solo l'ultimo passaggio e l'approvazione. Ormai il viru s è stato sconfitto in Cina, così molti produttori di farmaci stanno cercando all'estero la possibilità di testare l'efficacia dei loro vaccini.