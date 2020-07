Washington, 5 luglio 2020 - Mentre continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus negli Stati Uniti - dove dove per il quinto giorno si sono superate le mille vittime, così come in India e in Brasile - Donald Trump usa le celebrazioni del 4 luglio per sbandierare le misure prese contro il Covid. Il tycoon assicura: la battaglia contro il Coronavirus "venuto dalla Cina" sta "facendo progressi", il 99% dei 40 milioni di test sono innocui".

Eppure ancora oggi 43mila persone negli Usa sono state contagiate.

"Avremo una cura o un vaccino" prima della fine dell'anno, assicura il presidente Usa. Poi attacca la sinistra radicale che paragona ai nazisti, come "tutti coloro che vogliono buttare giù le statue", e annuncia la difesa dello stile di vita nato con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo.

Trump incolpa la Cina

Gli Stati Uniti stanno raggiungendo una "straordinaria vittoria" sul Covid-19, ha detto Trump. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di casi confermati di coronavirus, nonché il più alto numero di vittime in tutto il mondo con quasi 130mila. Nel suo messaggio agli americani durante il Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, Trump ha nuovamente incolpato la Cina per il virus e ha affermato che gli Stati Uniti stanno tornando. "Il nostro Paese sarà più grande che mai", ha aggiunto. Le celebrazioni per il Giorno dell'Indipendenza di quest'anno sono state in tono minore con molti eventi annullati per prevenire un'ulteriore diffusione del virus.

India

Aumento record dei casi di Covid-19 in India. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 24.850 casi in più, l'aumento più forte finora. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 613 morti. Complessivamente il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza coronavirus in India si attesta a 19.268 mentre il numero dei casi ammonta a 673.165. Secondo i funzionari del ministero della Sanità "il numero di casi attivi nel Paese in questo momento è di 244.814".