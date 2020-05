Roma, 30 maggio 2020 - La cancelliera redesca Angela Merkel non andrà di persona al G7 in programma a fine giugno alla Casa Bianca. E' uno degli effetti della pandemia di Coronavirus che ha colpito il mondo e che continua purtroppo ad esibire ogni giorno numeri in crescita. Secondo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University indatti sono quasi sei milioni i casi nel mondo - 5.930.096 - e 365.015 le vittime. In particolare preoccupa la situazione dell'America Latina dove nelle ultime 24 ore l'incremento dei contagi (923.878, +45.000) e dei morti (48.508, +1.900) è stato molto intenso. Le Germania intanto ritiene che la rottura di Trump con l'Oms sia, ha detto ministro della Salute tedesco, Jens Spahn "una grave battuta d'arresto per la sanità mondiale"

Brasile

Pessime notizie continuano ad arrivare dal Brasile dove il numero dei decessi è salito a 27.878 superando così la Spagna dove i decessi sono 27.121. I contagi in Brasile sono arrivati a 438.238.

Stati Uniti

Negli Usa sono stati registrati altri 1.225 decessi per nelle ultime 24 ore aggravando il bilancio complessivo a 102.798 morti. Il numero dei contagi è arrivato a 1,75 milioni su 5,9 milioni a

livello mondiale.

Germania

La Germania ha registrato 738 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando il totale nazionale a 181.196, stando ai dati dell'istituto Robert Koch per le malattie infettive. Il numero di morti riportate è salito di 39 a 8.489 persone.

India

L'India ha registrato 8.000 nuovi casi di coronavirus e 265 morti in un giorno. Lo riporta la Bbc. Si tratta dell'aumento di contagi più alto in 24 ore per il continente dall'inizio della pandemia. Più di un terzo dei nuovi contagiati si trova nello Stato di Maharashtra, uno dei più ricchi. Finora l'India ha registrato 173.763 casi di Covid-19 e 4.980 vittime.