Roma, 7 maggio 2020 - Continua a non dare tregua la pandemia di coronavirus nel mondo. L'ultimo bilancio della Johns Hopkins University parla di 263.346 morti su 3,75 milioni di contagi. Le cose con tinuano a non andare bene negli Stati Uniti, mentre in America Latina il Brasile resta il Paese più colpito. In Corea del Sud primo caso di nuovo contagio locale dopo una settimana. La situazione resta drammatica non solo dal pun to di vista sanitario ma anche da quello economico. In Europa ad esempio la Ue prevede un crollo del Pil dei vari Paesi. Numeri choc anche per la locomotiva Germania: la produazione indistriale è crollata del 9,2% (peggior dato dal 1991). Oggi intanto in Francia il premioer Edouard Philippe annuncerà i dettagli della fase 2. Intanto l'Unicef ritiene che nel mondo duirante la pandemia nasceranno 116 milioni di bambini.

Brasile, il giorno peggiore

Per il Brasile (il cui presidente Bolsonaro ha sempre sottovalutato la portata della pandemia) è stato il giorno peggiore con 10.503 nuovi casi e 615 morti in sole 24 ore (con un incremento rispetto alle 600 vittime registrate martedì). Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Brasilia, aggiornando a 125.218 il totale dei casi confermati e a 8.536 quello dei morti. Positivo anche il portavoce del presidente Bolsonaro.

Usa, oltre 2mila morti

Sono 2.073 le vittime nell'ultimo giorno, per un totale di 73.431. Sono invece 1.228.603 le persone contagiate. Lo Stato maggiormente colpito è quello di New York, con 25.623 morti. Segue il New Jersey con 8.549 vittime.

Germania, altri 123 deceduti

Germania: gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 7.119 morti, 123 decessi in più rispetto ai dati di ieri mattina, e 166.091 contagi in totale, con 1.284 nuovi casi. I dati diffusi ieri parlavano di 165 decessi e 947 casi di Covid-19 in 24 ore.

Cina, nessun nuiovo caso 'locale'

La Cina non segnala nuovi casi di trasmissione locale e registra due casi 'importati' di coronavirus, uno a Shanghai e l'altro nella provincia meridionale di Guangdong.

