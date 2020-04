Roma, 14 aprile 2020 - Oltre un milione e 900 mila casi di coronavirus sono stati registrati in tutto il mondo da quando, lo scorso dicembre, l'epidemia ha cominciato a diffondersi in Cina. Per l'esattezza, secondo i dati raccolti dalla John Hopkins University, i casi di positività al Covid-19 registrati sono 1.920.618. I decessi 119.687.

In Francia l'11 maggio riaprono asili e scuole

Ue, via libera al dl imprese

La Commissione europea ha dato oggi il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno dell'economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.

In Germania calano i contagi

Rallenta ancora la diffusione in Germania che, nelle ultime 24 ore, ha registrato altri 2.082 casi, che portano a 125.098 il numero complessivo dei contagi. E' quanto emerge dagli ultimi dati diffusi oggi dall'Istituto federale Robert Koch, secondo cui è il quarto giorno consecutivo che si registra un calo, dopo quattro giorni consecutivi di incremento del numero di infezioni. Da ieri sono stati registrati altri 170 decessi, che portano a 2.969 il totale delle persone decedute finora.

Il boom della Russia

l numero di casi in Russia è aumentato di 2.774 unità nelle ultime 24 ore, arrivando a toccare quota 21.102. I morti sono 170.

Usa, Trump: "decido io"

Gli Stati Uniti hanno riportato ieri altri 1.509 morti in 24 ore, per un totale di 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Lo stato di New York, epicentro dell'epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime. Il presidente Donald Trump ha rivendicato di avere "l'autorità suprema" per riaprire l'economia degli Stati Uniti. Una affermazione che arriva mentre vari governatori stanno lavorando insieme per piani coordinati di riapertura delle attività imprenditoriali. Trump ha poi fatto marcia indietro sull'esperto virologo Fauci: "Il dottor Fauci è una persona straordinaria" dice dopo aver ritwittato un post che sollecitava il suo licenziamento.

Corea del Sud, allarme per i guariti

I dati ufficiali dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie (Kcdc) parlano di un totale di 10.564 casi di coronavirus nel Paese, 940 'importati', e di 222 morti. M;a è alòlarme per i guariti nuovamente positivi.

Cina, altri 89 contagi

La Cina segna 89 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, tra cui 86 provenienti dall'estero e tre sviluppati localmente. Il numero di casi delle ultime 24 ore riportato dalla Commissione Nazionale per la Sanita' e' in calo rispetto ai 108 nuovi contagi di ieri, dei quali 98 provenienti dall'estero.111 i cittadini africani residenti a Guangzhou, nel sud-est della Cina, sono risultati positivi.

Il resto del mondo

L'India prolunga le misure fino al 3 maggio.In Israele 11.868 casi e 117 morti. In Afghanistan 714 casi e 23 morti. In Giappone 311 nuovi casi e 11 vittime.

