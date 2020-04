Roma, 10 aprile 2020 - La corsa del Coronavirus non rallenta, nel mondo si contano già più di 95.000 (95.735) persone morte a causa dell'epidemia, con un aumento di 5.000 rispetto a ieri. Inarrestabili, nonostante i vari 'lockdown' nel pianeta, anche i contagi: oltre 1,6 milioni, secondo il bilancio aggiornato della Johns Hopkins University, nello specifico 1.602.216 casi accertati. I maggior numero di positivi, il 29% del totale, si registra negli Stati Uniti, dove invece è bassa la quota di guariti: 25.988, rispetto ai 355.079 dl mondo.

Stati Uniti, superata la Spagna per morti

Con circa 1.783 persone decedute gi Stati Uniti hanno superato la Spagna per numero di morti da Cronavirus. I contagi sono 463.508, di cui quasi 160.000 a New York. Drammatica la situazione nella Grande Mela con oltre 7.000 vittime, scrive il New York Times. A oggi, ma i dati come sempre sono in evoluzione, il Paese iberico conta 15.238 morti. Purtroppo è l'Italia a contare più morti al mondo: 18.279.

A New York si è registrato il maggior numero di morti per Covid-19, ma sembrano in calo i nuovi ricoveri. Soddisfatto il virologo Antony Fauci, a capo della task force della Casa Bianca contro il Coronavirus: ''Quello che stiamo facendo sta funzionando. Per quanto riguarda i morti è stata una brutta settimana. In effetti ogni giorno sembra registrare un record nel numero dei morti se paragonato al giorno precedente''. Negli States circa il 95 per cento dei cittadini è in 'lockdown' per contenere la pandemia. Lo Stato di New York ha registrato 799 morti nelle ultime 24 ore. Il governatore Andrew Cuomo ha definito il momento "scioccante e doloroso".

Intanto Donald Trump, durante il briefing della task force alla Casa Bianca, ha reso noto che sono stati effettuati "più di due milioni" di test, sotolinenando che si è trattato di esami "altamente sofisticati e precisi". Ma Trump sembra contrario ai controlli a tappeto per l'intera popolazione americana. "Ne abbiamo bisogno? No. Stiamo parlando di 325 milioni di persone e questo non accadrà. Altri Paesi lo fanno, ma lo fanno in modo limitato". Proponendo invece la possibilità di test "massicci" in "determinate aree".

Gb, la strage silenziosa nelle case di cura

Mentre il premier Boris Johnson, appena uscito dal reparto di terapia intensiva per il Covid-19, sta meglio e "deve stare a riposo", ha spiegato Stanley Johnson, padre del primo ministro britannico, in Gran Brertagna monta il caso delle morti nelle case di cura, salite a centinaia e non conteggiate nel bilancio ufficiale delle vittime del virus. Il Guardian riporta la denuncia del Care England, l'organizzazione che rappresenta il settore, che parla di circa 1.000 i morti per coronavirus, a fronte di dati ufficiali nettamente più bassi: l'Ufficio per le Statistiche nazionali ha segnato questa settimana 20 morti nelle case di cure di Inghilterra e Galles. Invece secondo la Alzheimer's Society il coronavirus sarebbe già presente in circa la metà delle strutture di assistenza, dove si trovano circa 400.000 persone nel Regno Unito.

Filippine, morto un neonato di 23 giorni

A Lipa, 70 Km a sud della capitale Manila, è morto un neonato di 23 giorni, si tratta di una delle vittime accertate più giovani del virus, il decesso risale a 5 giorni fa, ma l'annuncio è arrivato in ritardo, e tramite social, dal sindaco della città. Nelle Filippine dove il 'lockdown' non fa sconti, e la polizia di sparare può sparare, per uccidere, chi non rispetta l'isolamento, i casi sono saliti a 4.076 casi, con 203 vittime.

Cina, un decesso a Wuhan

In Cina si sono registrati 42 nuovi casi, 38 dei quali 'importati'. Ma l'allarme è per la vittima nella città di Wuhan, e i quattro casi di trasmissione locale che si registrano nella provincia di Guangdong e in quella di Heilongjiang. Il bilancio ufficiale è di 3.336 morti e di 81.907 casi di Covid-19, di cui 1.141 casi arrivati dai rientri in patria. Nel primo Paese trovatosi a fare fronte all'emergenza virus le persone guarite sono 77.455. Uno studio della Commissione sanitaria nazionale sta cercando di fare il punto anche sugli asintomatici, per ora si è a conoscenza di 1.097 soggetti, possibili portatori del Coronavirus, ma senza sintomi evidenti.

Primo morto nell'inferno dello Yemen

Ieri l'annuncio della tregua in Yemen, e oggi c'è già il primo caso certificato di contagio da coronavirus. Il primo contagio, ufficiale, si è registrato in una provincia del sud controllata dal governo. Nelle scorse settimane l'Onu aveva lanciato l'allarme sul disastroso impatto che avrebbe avuto l'eventuale diffusione del Covid-19 in un paese provato da 5 anni di guerra, parlando del "peggior disastro umanitario del pianeta".

Corea del Sud, trend positivo

La Corea del Sud conta 27 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un dato positivo per le autorità che sottolinenano come si tratti dell'incremento più basso dal 20 febbraio. I nuovi casi di decesso sono solo quattro. In tutto il Paese i contagi accertati sono in totale 10.450, e 208 i decessi. Anche Seul fa il conto on i casi 'importati', che sono 869. Positivi anche i dati su Daegu, la città più colpita: per la prima non si sono verificati casi di contagio nelle ultime 24 ore.

Coronavirus nel mondo

In Pakistan i contagiati da Covid-19 hanno raggiunto quota 4.601, mentre i decessi sono in tutto 66. I nuovi casi sono stati 279, quattro i morti nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico. Sono guarite 727 persone. La provincia più colpita è il Punjab orientale, con 2.279 casi, seguita dalla provincia meridionale del Sindh, con 1.128. Nella capitale federale Islamabad si contano 107 casi. In calo la curva dei contagi in Australia, rispetto a ieri si è registrato un aumento dell'1,6 per cento di casi, arrivando a 6.152 confermati, contro i 6.052 di giovedì. I morti secondo i dati forniti dalle autorità sono 52. In Giappone le prefetture di Aichi e Gifu hanno proclamato lo stato di emergenza per il continuo aumento di casi di coronavirus nelle regioni. L'annuncio segue di tre giorni lo stato di emergenza proclamato dal primo ministro Shinzo Abe per sette prefetture, compresa quella di Tokyo e Osaka, dove vive il 44,6 per cento della popolazione. In Giappone si sono registrati 5.530 casi, anche se ci sono dubbi sui numeri per i limitati test effettuati. In Corea del Nord si avvicina la sessione annuale di lavori del parlamento, l'Assemblea Suprema del Popolo. Ufficialmente il Coronavirus non ha colpito il regime di Kim Jong-un. Lo stesso leader nord-coreano si è mostrato in tv durante la supervisioni di un test di artiglieria militare per il quale ha espresso "grande soddisfazione", scrive l'agenzia Kcna.

In Germania sono 118.235 le persone che hanno contratto il Covid-19, secondo la Johns Hopkins University, e 2.607 i decessi. Ma i dati forniti dal Robert Koch Institute, sempre più basi parlano di 2.373 vittime e 113.525 contagiati. In Ucraina 311 nuovi casi nelle ultime 24. Il totale è di 2.203 dall'inizio della pandemia. Le vittime accertate del nuovo virus sono in totale 69, di cui 12 decedute nelle ultime 24 ore. In Russia 1.786 nuovi casi. Mosca registra la più ampia crescita in un solo giorno. Il totale dei casi accertati finora è di 11.917. Boom di morti: da 18 a 94. India, il ministero della Salute indiano ha annunciato 678 nuovi casi nelle ultime 24 ore: il numero ufficiale dei contagi accertati a 6.412. Il bilancio dei decessi conta 33 nelle ultime 24 ore, per un totale di 199. In India su un totale di quasi 1,4 miliardi di abitanti sono stati effettuati appena 177.584 test di coronavirus, secondo Worldmeters.info. Malaysia, il primo ministro malese Muhyiddin Yassin ha esteso di due settimane le restrizione imposte un mese fa. Il lockdown ha portato alla chiusura dei confini della Malaysia, impedendo ai cittadini di lasciare il Paese e permettendo loro di uscire solo per lavoro o per comprare cibo e medicine. Tre nuovi positivi nei Territori Palestinesi, Gaza compresa, per un totale di 266 casi. I dati sono stati forniti dal portavoce del Ministero della sanità palestinese, Ibrahim Milhim, secondo cui le infezioni si sono verificate vicino Betlemme e vicino Hebron in Cisgiordania. Nei Territori si conta al momento una sola vittima dall'inizio della pandemia.

Petrolio, accordo Opec per ridurre la produzione bloccato dal Messico

I principali produttori di petrolio ad eccezione del Messico hanno concordato di ridurre la produzione in maggio e giugno di circa 10 milioni di barili al giorno. Una decisione presa oggi dall'Opec per contrastare il crollo dei prezzi, ma ferma per il no del Messico. Infatti il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, ha fatto sapere che il patto finale "dipende dal" Messico, che si dovrà unire ai tagli alla produzione.

