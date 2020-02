Pechino, 6 febbraio 2020 - Notizie contrastanti intorno alla morte di Li Wenliang, medico eroe noto per essere stato il primo a lanciare l'allarme sulla diffusione del coronavirus a Wuhan, in Cina. Stando a quanto riporta il Global Times il 34enne medico cinese sarebbe deceduto. Notizia che viene però smentita dal South China Morning Post che cita fonti dell'ospedale dove sarebbe ricoverato Li Wenliang.

Chi è Li Wenliang

La storia di Li Wenliang, che lavorava a Wuhan, ha fatto il giro del mondo in queste settimane in cui il contagio si è diffuso dalla Cina in 25 Paesi, provocando già oltre 500 morti. Il medico era stato prima screditato dalle autorità cinesi, poi minacciato dalla polizia, infine rivalutato dalla magistratura e dalla società civile.

Il 30 dicembre scorso l'oftalmologo aveva scritto un messaggio nel suo gruppo di ex studenti di medicina in cui si diceva che a sette pazienti di un mercato ittico era stata diagnosticata una malattia simile alla Sars ed erano stati in quarantena nell'ospedale dove lavorava. Il medico si era ammalato a metà gennaio, dopo aver inconsapevolmente trattato un paziente con il coronavirus.

Ricoverato in ospedale il 12 gennaio, nei giorni seguenti le sue condizioni erano peggiorate al tal punto che era stato trasferito in un reparto di terapia intensiva. Il primo febbraio Li era risultato positivo al coronavirus. La sua foto con la maschera dell'ossigeno e il tesserino d'identità mostrato con fatica è diventata virale sui social in mandarino, perché nel frattempo è diventato un eroe: ha sfidato il potere dell'autorità locale per una "nobile causa" a favore della collettività.