Roma, 22 marzo 2020 - Continua a galoppare senza tregua il contagio del coronavirus nel mondo. La pandemia sta già costringendo quasi un miliardo di persone confinate in casa mentre sono oltre 300mila i contagiati e quasi 13mila i morti. Gli Usa segnano un preoccupan te balzo in avanti e diventano il terzo Paese per numero di contagiati dopo Cina e Italia, suoperando la Spagna.

In Gran Bretagna impennata di contagi

E' di 233 vittime il nuovo bilancio dei decessi per il coronavirus nel Regno Unito, dopo la morte di altre 53 persone contagiate. Lo hanno annunciato le autorità locali, spiegando che il numero dei casi di contagio in Gran Bretagna è salito a 5.018. Le autorità britanniche hanno inoltre effettuato i test sul contagio a 72.818 persone.

Usa terzo Paese per contagiati

Con oltre 25mila casi positivi di coronavirus (25.493) gli Stati Uniti superano la Spagna e diventano il terzo Paese per numero di contagiati, dopo Cina e Italia. Nel giro di 24 ore sono stati registrati circa 8.000 nuovi casi. Il numero di morti è di 307.

In Cina 46 nuovi casi (uno interno)

La Cina riporta 46 nuovi casi di coronavirus, incluso uno di contagio sul suolo nazionale dopo tre giorni consecutivi senza casi interni. Il contagio locale è stato registrato nella provincia meridionale del Guangdong ed è stato collegato a un caso importato dall'estero, secondo le autorità sanitarie cinesi. Nella provincia di Hubei e nella sua capitale Wuhan, punti dipartenza dell'epidemia, il ritorno alla normale vita quotidiana sta avvenendo solo gradualmente. Non ci sono stati nuovi casi ieri in questa regione.

Così nel mondo

Le Filippine hanno raggiunto 262 casi di contagio da nuovo coronavirus, dopo aver registrato 32 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Primo morto in Romania e a Cipro. In Turchia 21 morti e 947 positivi. In Iran 123 nuovi morti (totale 1.556).

La mappa live del contagio

