Romna, 6 maggio 2020 - Mentre moltissimi Paesi sono orami entrati nella fase 2 dell'emergenza coronavirus, i numeri continuano ad essere impietosi. Sono almeno 257.000 le persone morte nel mondo per il Covid-19, mentre il numero dei contagi ha superato i 3,6 milioni, stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

Trump: "Riaprire presto"

Nella sua visita in Arizona, Donald Trump ha sollecitato la riapertura del Paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante. "Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni", ha detto in una azienda che produce mascherine. "Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese e dobbiamo aprirlo presto. Ci saranno più morti ma il virus passerà, con o senza un vaccino. E penso che stiamo andando molto bene con i vaccini ma, con o senza un vaccino, passerà e torneremo alla normalità. Ma è stato un processo difficile. Non c'è dubbio al riguardo". Intanto però i numeri della pandemia negli Usa sono ancora drammatici. Nelle ultime 24 ore si contano 2.333 morti. Il totale ha superato quota 1,2 milioni (1.202.246 per l'esattezza) di contagi, mentre i decessi sono quasi 71.000.

Germania

La Germania ha registrato 947 nuovi casie 165 vittime legate al Covid-19, un bilancio in linea con quello registrato ieri. Lo ha annunciato questa mattina il Robert Koch Institute nel suo ultimo bollettino. Il numero complessivo delle infezioni nel paese è ora di 164.807. I decessi totali sono invece 6.996. Intanto la Germania vuole autorizzare la riapertura di tutti i negozi e le scuole a partire da maggio: l'ipotesi è contenuta in un progetto di accordo che sarà discusso oggi tra il governo e i laender. Per quanto riguarda il calcio, si punta a riprendere la Bundesliga in maggio.

America Latina

L'America Latina e i Caraibi hanno superato la soglia dei 15.000 morti per coronavirus, stando a un conteggio realizzato dalla France presse sui dati diffusi dalle autorità. Il Brasile è il Paese più colpito, con quasi 8.000 decessi morti.Sono oltre 282.000 i casi di Covid-19 registrati nella regione: dopo il Brasile (7.921 morti e 114.715 casi).

La mappa live del contagio

