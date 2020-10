Roma, 2 ottobre 2020 - Nel giorno in cui l'attenzione del mondo è focalizzata sulla positivtà al Coronavirus di Donald Trump e della moglie Melania (negativo invece il segretario di Stato, Mike Pompeo. Negli Usa superati i 7,3 milioni di casi), le cose in Europa continuano ad andare male. Lo testimoniamo ad esempio i dati della Germania e della Russia. Intanto il colosso Amazon comunica che sono 19mila i suoi dipendenti contagiati su 1,3 milioni di dipendenti.

Germania, un altro record

Attenzione massima in Germania, la cancelliera Merkel lo ripete ormai da giorni. E i numeri non sono per niente rassicuranti. Continua infatti a salire il trend delle nuove infezioni che oggi ha toccato il picco più alto mai registrato da aprile: 2.673 nuovi contagi in 24 ore. Lo ha reso noto stamattina l'istituto Robert Koch, riferisce Dpa. Sono in crescita anche i casi gravi dei pazienti Covid trattati in terapia intensiva rispetto alla settimana precedente. Al momento sono 362 i pazienti in terapia intensiva, di cui 193 sono attaccati al respiratore. Tra fine marzo e inizio aprile la punta massima era stata di 6.000 nuovi contagi in un giorno. In tutti i casi di coronavirus registrati in Germania sono 294.395 e i morti finora sono 9.508.

Russia, 9mila nuovi casi

La Russia ha ufficializzato 9.412 nuovi casi, il numero giornaliero più alto dal 23 maggio, portando il totale nazionale a 1.194.643. Mosca, che è stata al centro dell'epidemia all'inizio di quest'anno, ha registrato 2.704 nuovi casi durante la notte, hanno riferito i funzionari. A livello nazionale sono decedute 186 persone nelle ultime 24 ore, portando il bilancio ufficiale delle vittime a 21.077.

Francia verso la proroga delle restrizioni

L'Assemblea Nazionale francese ha dato il via libera alla controversa estensione fino alla fine del marzo 2021 delle misure di restrizione contro il coronavirus, che comprendono la chiusura dei ristoranti e la restrizione dei viaggi, a seguito della nuova impennata di contagi nel Paese. I deputati hanno approvato in prima lettura il disegno di legge di proroga con 26 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni, senza i voti di sinistra e di destra. Ora la misura deve passare al vaglio del Senato. La Francia ha registrato ieri quasi 14mila nuovi contagi.

Brasile, oltre 144mila morti

Il Brasile ha superato 144.000 morti e 4,84 milioni di infezioni nonostante il numero giornaliero di morti sia sceso a 728 mercoledì dopo aver superato il migliaio per la prima volta in 15 giorni.