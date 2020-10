Roma, 17 ottobre 2020 - In Germania continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus come accade in tutta Europa mentre complessivamente nel mondo i contagi hanno raggiunto quota 39,3 milioni e i morti quota 1,1 milioni. In particolare sono 39.266.928 i casi accertati, con 1.103.517 milioni di morti. Lo riferisce l'osservatorio della Johns Hopkins University.

Germania

La Germania ha confermato 7.830 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, aggiornando il bilancio delle infezioni nel Paese a 348.557: lo ha riferito l'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Le vittime da ieri sono invece 33: il totale dei decessi correlati al Covid-19 è così salito a 9.734.

Messico

Almeno 6.751 persone hanno contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore in Messico, secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autoorità sanitarie locale, citate dall'agenzia Reuters. Le vittime da ieri sono invece 419. Il bilancio totale della pandemia nel Paese è ora di 841.661 infezioni e 85.704 vittime correlate al Covid-19.

Austria

Il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, è risultato positivo al Covid-19. Lo riportano i media internazionali. Il capo della diplomazia austriaca è in isolamento domiciliare, senza sintomi al momento, secondo quanto ha riferito la radio pubblica. Dopo l'esito positivo di Schallenberg, tutti i membri dell'esecutivo austriaco, formato da una coalizione di conservatori e ambientalisti, sono stati sottoposti al test.

Repubblica Ceca

Record di contagi del coronavirus anche in Repubblica Ceca. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Sanità locale, 11.105 persone hanno contratto il Covid-19 nel Paese nelle ultime 24 ore: si tratta del bilancio più alto dall'inizio della pandemia. Il numero totale delle infezioni in Repubblica Ceca è ora di 160.112.

Ucraina

Nuovo record di contagi del coronavirus in Ucraina, dove almeno 6.410 persone hanno contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il precedente bilancio più alto era stato registrato appena ieri, con 5.992 casi. Le nuove vittime correlate al Covid sono invece 109. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia ammonta a 293.641; i decessi complessivi sono invece 5.517.

India

In India registrati 62.212 nuovi casi e 837 decessi nelle ultime 24 ore. I casi accertati dall'inizio della pandemia sono ora 7.432.680, per un totale di 112.998 vittime.