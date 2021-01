Berlino, 4 gennaio 2021 - La pandemia non si ferma: i casi di Coronavirus a livello globale hanno superato la soglia degli 85 milioni, secondo i conteggi della Johns Hopkins University: i contagi sono attualmente 85.122.080, inclusi 1.843.135 decessi. Dall'inizio della pandemia nel mondo sono guarite 47.860.306 persone.

Germania: lockdown fino a fine mese

Il governo federale e quelli dei 16 Land tedeschi avrebbero raggiunto un accordo per prorogare il lockdown fino al 31 gennaio, scrive la Bild, anche se la decisione finale sarà presa domani dalla cancelliera Angela Merkel e dai 16 primi ministri. Baviera, Sassonia e Turingia - che attualmente registrano un numero particolarmente elevato di nuovi casi - hanno sostenuto con forza l'estensione fino a fine mese del blocco, in vigore dal 16 dicembre e che prevede la chiusura di scuole, bar ristoranti e molti negozi.

Usa: quasi 1.400 morti in 24 ore

Almeno 210.479 contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Le vittime correlate al Covid-19 sono state invece 1.394. Il bilancio complessivo della pandemia nel Paese, secondo la stessa fonte, è ora di 20.636.663 contagi e 351.580 morti. Intanto, almeno 13.071.925 dosi di vaccino sono state distribuite in tutto il paese e almeno 4.225.756 sono state somministrate, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Variante inglese in 37 Paesi

La variante del coronavirus scoperta per la prima volta nel Regno Unito - nota anche come B.1.1.7 - è stata confermata in almeno 37 paesi del mondo, oltre che a Hong Kong e Taiwan, secondo un conteggio fatto dalla Cnn. Questo l'elenco dei Paesi: Regno Unito, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, India, Irlanda, Israele, Italia, Giamaica, Giappone, Giordania, Libano, Malta, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Portogallo, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Stati Uniti, Vietnam.