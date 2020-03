Roma, 9 marzo 2020 - E' un'onda lunga che non si ferma, quella del coronavirus nel mondo, che sta affondando anche l'economia (qui l'aggiornamento delle Borse). I dati dell'Oms non lasciano dubbi: il bilancio dei contagiati è salito a 105.586: ben 3.565 casi nelle ultime 24 ore. Sono invece otto i nuovi Paesi interessati dall'infezione del Covid-19: Sono otto, invece, i nuovi Paesi interessati dall'infezione: Bulgaria, Costa Rica, Isole Faroe, Guiana Francese, Maldive, Malta, Martinica e Repubblica di Moldavia. In totale i Paesi interessati dal contagio sono oltre 100. La maggior parte dei casi registrati riguarda la Cina (80.859). Il bilancio delle vittime, secondo l' Oms, è salito a 3.100 in Cina, a 484 nel resto del mondo. Per fortuna dalla Cina arriva la notizia che nelle ultime 24 ore si sono registrati 22 morti, il dato più basso dall'inizio della crisi.

Europa col fiato sospeso

Se in Italia il contagio galoppa veloce (qui il bilancio aggiornato della giornata di oggi), anche negli altri Stati le cose vanno male. A partire dalla Germania dove il centro epidemiologhico Robert Koch ha certificato che i casi positivi sono saliti a 1.112: ieri erano ancora 902. E' sempre il Nord-Reno Westfalia il land più colpito con 484 casi seguito dalla Baviera con 256. Peraltro questi dati sono presi con le molle da Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, professore di Igiene all'Università di Pisa. "I dati - dice ad Agorà - suonano un po' strani: già il fatto che ci sia un morto su 1.000 contagiati...". Lopalco aggiunge il timore che "qualuno stia sottovalutando questo rischio". Chiusa intanto la 'Business School" nella Renania-Palatinato. Allerta anche nelle altre scuole tedesche. Il governo tedesco ha varato un maxi pacchetto di misure per il rilancio dell'econimia. Proibiti tutti i raduni con oltre mille persone.

In Francia sfondata la soglia dei mille contagiati: positivi anche 4 deputati. Soprattutto grande preoccupazione a Parigi dove un membro del personale di Disneyland Paris è risultato positivo. Lo ha confermato un portavoce del pòarco divertimenti. Il parco (15 milioni di visitatori l'anno) rimane aperto in quanto il dipendente "non è stato in contatto con i visitatori". La Banca centrale abbassa le stime: Pil del primo trimestre a + 0.1%. In Spagna positivo un bimbo di 5 mesi proveniente da Madrid: è il secondi caso positivo nella regione di Murcia. Chiusa la terza scuola nei Paesi Baschi.

Il resto del mondo

La Cina continentale ha registrato, nella giornata di ieri, un totale di 40 nuovi casi confermati di contagio da COVID-19 e 22 ulteriori decessi, hanno reso noto oggi le autorità sanitarie cinesi. Secondo la Commissione Sanitaria Nazionale (i cui dati differiscono leggermente da quelli dell'Oms), tra i pazienti deceduti, 21 sono morti nella provincia dello Hubei, epicentro dell'epidemia, e uno in quella di Guangdong. E' il dato più basso dall'inizio dell'epidemia. I contagi totali sono 80.735 e i morto 3.119. Iguariti 56mila (72%). In Corea del Sud altri 96 contagi, totale a 7.478 (51 i decessi). Numero dei nuovi casi in fase discendente. La Corea del Nord ha evacuato numerosi diplomatici stranieri. (la Francia ha chiuso la sua rappresentanza diplomatica). In Israele 39 casi e allo studio nuove misure più restrittive (quarantena per qualsiasi viaggiatore dal,l'estero). In Kuwait 65 casi e 906 persone in quarantena.

Le restrizioni verso l'Italia

Air Malta sospende i voli per Milano. Il Qatar vieta "temporaneamente" l'ingresso ai viaggiatori in arrivo da 14 Paesi dopo che Qatar Airways ha sospeso tutti i voli da e per l'Italia.

Le navi da crociera

L'India chiude i porti alle navi da crociera. Sabato una nave di Costa Crociere, la Msc Lirica era stat respinta a Mangalore. Nessun caso a bordo, la nave è diretta al Golfo Persico. La Costa Fortuna attraccherà domani (martedì 10 marzo) a Singapore. Nessun caso di contagio a bordo.

