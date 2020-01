Roma, 28 gennaio 2020 - La diffusione del coronavirus accelera e il bilancio totale conta ora 106 vittime e oltre 4500 contagi. Un primo caso è stato registrato anche in Germania, un secondo in Canada. La Cina ha rinviato sine die l'inizio del secondo semestre scolastico e delle lezioni universitarie e chiede di evitare viaggi all'estero. Intanto l'Oms si corregge e definisce "elevato" il rischio globale derivante dal virus. "Si raccomanda ai residenti" della Cina continentale "di posticipare la data prevista per viaggi non necessari", ha comunicato l'Amministrazione per l'immigrazione nazionale, secondo la quale "la riduzione dei movimenti trans-frontalieri può aiutare a prevenire e controllare l'epidemia". La sospensione dei viaggi dei cinesi all'estero ha forti ripercussioni economiche in diversi Paesi, soprattutto asiatici, la cui economia beneficia in modo notevole del turismo dalla Cina.

Xi: lotta seria contro demone

La Cina è impegnata in una lotta seria contro il "demone", ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, assicurando trasparenza negli sforzi di Pechino per contrastare la diffusione del virus. "L'epidemia è un demone, e non possiamo nascondere questo demone", ha affermato in un incontro con il capo dell'Oms, sottolineando che "il governo cinese ha sempre adottato un approccio aperto, trasparente e responsabile verso la diffusione di informazioni sull'epidemia".

Tasso di diffusione simile a quello della Sars

Secondo le stime dei ricercatori dell'Imperial College di Londra, che collaborano con l'Oms, ogni persona contagiata dal virus 2019-nCov può infettarne in media altre 2,6, con un tasso che varia da 1,5 a 3,5. E questo rende il suo tasso di diffusione confrontabile a quello della Sars e della pandemia influenzale del 2009. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso "piena fiducia" nelle misure messe in atto da Pechino per contenere l'epidemia e si è detto contrario alle operazioni di evacuazione dei cittadini stranieri dalla Cina. Secondo Ghebreyesus, "al momento, bisognerebbe rimanere calmi e non reagire in modo sproporzionato". L'Oms si è detta "preoccupata" per gli studi che parlano della possibilità di portatori di coronavirussenza sintomi e che potrebbero infettare altre persone. "La materia è preoccupante e la stiamo analizzando", ha dichiarato il portavoce, Christian Lindmeier, in conferenza stampa a Ginevra.

Farnesina pensa al trasferimento degli italiani

Ma la Francia ha già previsto per dopodomani un primo rimpatrio di francesi da Wuhan, epicentro dell'epidemia e la Farnesina "sta valutando l'idea di trasferimento aereo" dei cittadini italiani, "una settantina", presenti a Wuhan, l'epicentro dell'epidemia di coronavirus. Il direttore dell'Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, ha definito "complessa" l'attuazione del piano di rimpatrio, che sarà fatto su "base volontaria". "Siamo in contatto costante con i connazionali, che sono tutti in buone condizioni di salute", ha assicurato Verrecchia. "Inizialmente", ha riferito, "abbiamo ipotizzato un trasferimento via terra, ma implicava delle quarantene piuttosto complesse sia in uscita che entrata, in un'altra eventuale città cinese". "Adesso", ha proseguito il direttore dell'Unità di Crisi, "stiamo valutando, con altri soggetti che collaborano con noi - tra cui il ministero della Sanità, l'Ospedale Spallanzani e il Centro Interforze - l'idea di un trasferimento aereo, che sarà complesso perché bisogna pesare sia all'uscita, che dipende dalle autorizzazioni della Cina, che all'arrivo, dove dovremmo intraprendere una serie di misure". Sulla tempistica dell'eventuale evacuazione dei connazionali Verrecchia ha spiegato che ci sono dei "tempi tecnici" da rispettare, ma ha assicurato che la Farnesina "si sta attivando per farlo il prima possibile".

Ue: pronto il meccanismo di Protezione civile

La Commissione europea è pronta ad ad attivare il Meccanismo europeo di protezione civile. "Stiamo lavorando a tutti i livelli per monitare la situazione sulla diffusione del Coronavirus", ha detto la portavoce dell'esecutivo comunitario, Dana Spinant. La Commissione "ha attivato il sistema di allerta rapido, un sistema interno della Commissione, per condividere le informazioni tra i servizi rilevanti".

Tedesco contagiato da ospite cinese

Riguardo invece al primo paziente affetto da Coronavirus in Germania, si tratta di un imprenditore rimasto contagiato dal contatto con un'ospite cinese ricevuta nella sua impresa. La donna, che veniva da Shanghai, ha riferito di aver notato l'insorgenza dei primi sintomi a bordo dell'aereo che la riportava a casa. Prima di partire per la Germania aveva accolto alcuni parenti provenienti dalla regione di Wuhan. L'uomo contagiato, 33 anni, avrebbe sviluppato i sintomi nel weekend ma si sarebbe presentato al lavoro il lunedì, decidendo solo in un secondo momento di farsi ricoverare alla luce dell'emergenza sanitaria dichiarata in Cina.