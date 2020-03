Roma, 17 marzo 2020 - Tutto il mondo ormai fa i conti con la pandemia del coronavirus (secondo i dati della Johns Hopkins University, sono 169.387 i malati nel mondo, mentre i casi accertati in Cina 80.860). Secondo un bilancio dell'Afp, i morti nel mondo sarebbero 7.063.

Mentre la Spagna affronta un bilancio sempre più drammatico, sono molti i Paesi che stanno adottando le stesse misure dell'Italia. A partire dalla Francia: ieri sera il presidente Macron in un drammatico discorso alla nazione ha annunicato provvedimenti fotocopia rispetto a quelli italiani. Per proseguire con la Gran Bretagna dove Boris Johnson ha iniziato a parlare di restrizioni (e oggi a Londra dicono che le misure potrebbero durare "alcuni mesi"). Per non parlare degli Usa. Tutta l'Europa trema perché i casi salgono in maniera esponenziale. Tanto che si va verso la chiusura dei viaggi non essenziali per chi viene da fuori l'area Schengen. Mentre a Tokyo è positivo Il vice capo del comitato olimpico giapponese è risultato positivo al coronavirus. Notizia che pone ulteriori interrogativo sullo svolgimento delle Olimpaidi. L'intero governo polacco è stato posto in quarantena.

Francia

Da oggi a mezzogiorno dunque la Francia di fatto ha chiuso. E anche a Parigi succede quello che è successo in Italia: le stazione ferroviarie sono state prese d'assalto a Parigi: molti tentano di lasciare la capitale francese. Lo riporta BfmTv che segnala in particolare la stazione di Montparnasse. Da oggi è anche chiuso il santuario di Lourdes. La Francia si prepara a dispiegare 100mila agenti di polizia per garantire l'attuazione delle misure.

Macron: "Siamo in guerra"

Il ministro della Salute Olivier Véranen ha affermato in un'intervista che gli esperti raccomandano un periodo di reclusione "di almeno due settimane in Francia". E ha detto espressamente che si tratta delle "stesse misure adottate in Italia". Anche oltr'Alpe è l'economia a preoccupare. Il governo francese ha annunciato lo stanziamento di 45 miliardi di euro per sostenere imprese e lavoratori, lo ha reso noto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire ha detto che il governo stima un calo dell'1% del pil nel 2020. Le Maire ha anche annunciato che fasrà di tutto per proteggere le imprese francesi compresa la nazionalizzazione.

La Spagna

Bilancio drammatico in Spagna dove in un solo giorno il numero di decessi è aumentato di 159 e i contagi sono cresciuti di quasi 2 mila. Il numero totale è di 11.178 casi 491 decessi. Lo scrive El Pais.

La Gran Bretagna

In Gran Bretagna le indicazioni - per ora verbali - date da Boris Johnson alla popolazione si stanno traducendo in chiusure a raffica di luoghi di ritrovo: teatri, musei e tutti cinema di mega catene come Cineworld o Picturehous. Semivuoti anche molti pub e ristoranti, fra i cui esercenti c'è chi lamenta la mancanza di un ordine formale di chiusura del governo come un ostacolo alla possibilità di chiedere rimborsi alle assicurazioni. Mentre scuole e università restano per ora fuori dalle restrizioni, ma in parte hanno iniziato a chiudere da giorni o a passare alle lezioni via internet. Organizzazioni di insegnanti fanno da parte loro pressione sul governo per una decisione generale di chiusura che equipari tutti gli istituti. Nuovi provvedimenti sono del resto attesi dal premier nel pomeriggio. E dal mondo dei trasporti sale pure l'ipotesi di un blocco degli aeroporti del Regno, sebbene fra «alcune settimane». Intnto Il Foreign Office raccomanda da oggi a tutti i cittadini britannici di evitare qualunque viaggio all'estero, se non per ragioni essenziali,

La Germania

«Le misure adottate per il contenimento del Coronavirus in Germania vanno rispettate altrimenti nel giro di pochi mesi milioni di persone saranno

contagiate, e questo va assolutamente evitato». Lo ha affermato il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler. ll Robert Koch Institut registra 6012 casi positiv in Germania, "ma noi sappiamo che i casi sono certamente di più"!. Il rischio è definito "alto". "La pandemia da Coronavirus, stando alle nostre

valutazioni, potrà durare due anni". oitivo un giocatore dell'Herta Berlino.

Il resto d'Europa

I casi positivi in Austria sono 1132, 4 i decessi. In Tirolo, dove alcuni paesini di montagna sono state poste in isolamento, i casi sono saliti a 313. Quindici ministri polacchi sono stati posti in isolamento, in attesa di conoscere l'esito del test, dopo che il 29enne ministro dell'Ambiente Michal Wos ha

annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il Belgio ha sospeso le domande di asilo. Sono 1234 i contagiati. La Slovacchia conta 72 i casi di contagio da coronavirus registrati fino a stamani. Da mezzanotte scorsa è chiusa la frontiera con l'Ungheria. Anche l'Estonia e Norvegia reintroducono i controlli alle frontiere.

Gli Stati Uniti

Poche ore prima dell'apertura dei seggi elettorali, il governatore dell'Ohio ha annunciato il rinvio delle primarie presidenziali a causa "dell'emergenza sanitaria" del coronavirus. Si tratta del primo provvedimento del genere nella lunga corsa alla nomination Democratica dominata da Joe Biden contro Bernie Sanders. Scoppia intanto un caso diplomatico tra Cina e Stati Uniti per via di un tweet del presidente Trump che a proosito del Covid-19 ha parlato di "virus cinese". Immediata la replica: Pechino "si oppone con forza" all'uso di quelle parole. Oms e comunità internazionale "sono chiaramente contrari a legare il virus a Paesi e regioni specifici", ha affermato il ministro degli Esteri Geng Shuang, notando che tutti si oppongono "alla creazione di un marchio infamante. Gli Usa dovrebbero prima prendersi cura delle loro questioni". Intanto l'attore Tom Hanks è stato dimesso dall'ospedale Gold Coast Queensland, in Australia, dopo aver passato un periodo in quarantena per essere risultato positivo al coronavirus. La moglie Rita Wilson resta in isolamento.

La Cina

La Cina ha registrato ieri un solo caso a Wuhan, focolaio del coronavirus, e altri 20 di contagio di ritorno. Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i morti sono stati 13, di cui 12 nella provincia dell'Hubei. Nuovi segnali di un graduale ritorno alla normalità nella provincia dello Hubei. I primi medici giunti nella provincia interna cinese all'indomani dello scoppio dell'epidemia hanno lasciato la provincia al centro dell'epidemia in Cina per fare ritorno a casa. In totale, saranno 41 squadre di medici per un totale di 3.675 persone.

Il resto del mondo

In Corea del Sud 84 nuovi casi. Sono 8320 i casi riportati finora nel Paese. I decessi provocati dalla Covid-19 sono 81. In Brasile finora 234 casi. Positivo anche l'allenatore del Flamengo, Jorge Jesùs. Centinaia i detenuti evasi dai centri di detenzione dello Stato di San Paolo. In Argentina altri 9 casi. Cile e Guatemala hanno annunciato che si uniscono agli altri Paesi dell'America Latina che hanno deciso di chiudere i confini per 15 giorni. Impennata di contagi in Egitto. In Pakistan sono triplicati in due giorni e sono arrivati a 184 (1 morto). Stato di emegenza in Honduras e in Sudan.

Oltre 135 persone sono morte nelle ultime 24 ore in Iran. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità di Teheran, Kianush Jahanpour. Secondo il bilancio ufficiale sono ormai 988 i morti nella Repubblica Islamica. La Guida Suprema dell' Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha emesso una fatwa (editto religioso) che vieta espressamente alla popolazione tutti gli spostamenti non "necessari"

I casi confermati di infezione sono 16.169. In Algeria 60 casi e 5 morti. In Ecuador coprifuoco notturno. In Israele 324 i casi.

La mappa live del contagio