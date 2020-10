New York, 3 ottobre 2020 - In Europa si può già parlare di seconda ondata di Coronavirus. Francia, Spagna e Germania, ma anche Belgio e Italia, sono alle prese con una forte crescita dei contagi. Nel mondo al primo posto per numero di casi e decessi ci sono sempre gli Stati Uniti, con 7.278.385 casi e 207.808 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Inoltre lo stesso presidente Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Covid-19, e il tycoon stanotte è stato trasferito in ospedale. "Come è successo a troppi americani quest'anno, io e il presidente siamo in quarantena a casa dopo essere risultati positivi al Covid", ha twittato Melania. Nel mondo 34.297.788 persone sono state infettate fino ad oggi. I decessi sono stati 1.022.976.

Francia

Sono stati 16.972 i nuovi casi in 24 ore in Francia, un record dalla fine del lockdown della primavera scorsa. Riprende a salire anche il tasso di positività, stasera al 7,9%. I decessi sono stati 49 da ieri, per un totale di 32.198.

Germania

Le autorità sanitarie tedesche hanno registrato 2.563 nuovi casi di Covid-19. I nuovi decessi sono 19 decessi. Il totale dei contagi da inizio emergenza sono un totale di 296.958 contagi e 9.527 morti. Ieri i casi erano 2.673, il più alto aumento giornaliero registrato dalla seconda metà di aprile (quando erano 6mila al giorno). I dati sono allarmanti: è il terzo giorno consecutivo che vengono segnalati più di 2.500 nuovi casi in 24 ore.

Spagna

I contagi in Spagna crescono a una velocità preoccupante: ieri sono state registrate 11.325 nuove infezioni, con 113 morti. Partono da questo fine settimana le nuove restrizioni imposte ai cittadini di Madrid per cercare arginare la seconda ondata di contagi. La mobilità interna tra i quartieri è limitata solo agli spostamenti essenziali. Bar e ristoranti non possono funzionare oltre le 22 e vietati asembramenti con più di sei persone. Le restrizioni sono valide anche per le cittadine adiacenti la capitale. Il nuovo lockdown costerà alla capitale spagnola circa 8 miliardi di euro. Polemica la presidente regionale Isabel Diaz Ayuso, che ha twittato: "Grazie per il caos, Pedro Sanchez".

Belgio

Il Belgio conta più di 10.000 i morti da inizio pandemia. Secondo la sanità pubblica i decessi totali sono 10.037 . Aumento del 50% dei pazienti in terapia intensiva tra il 25 settembre e il 2 ottobre. Il numero medio di infezioni è stato di 1.758,6 al giorno, nel periodo tra il 23 settembre e il 29 settembre, con un aumento del 12% rispetto a sette giorni prima. Il tasso di positività è del 5,8%.

Israele

Israele negli ultimi giorni ha superato gli Stati Uniti per numero pro capite di decessi giornalieri da covid. Lo sostiene uno studio pubblicato martedì dal Coronavirus Information and Knowledge Center, gestito dall'intelligence delle Forze di Difesa israeliane. Secondo i dati il tasso di mortalità giornaliera in Israele nell'ultima settimana è stato di 3,5 per milione di persone, mentre quello degli Stati Uniti è stato di circa 2,2 per milione. I nuovi casi confermati quotidianamente in Israele rimangono i più alti al mondo.

Russia

Il numero di casi di coronavirus in Russia è aumentato di 9.859 casi nelle ultime 24 orè, il più alto dato dallo scorso 15 maggio. Il totale dei positivi da inizio Coronavirus ha raggiunto quota 1.204.502. Il tasso di crescita giornaliera è stato dello 0,8%. I morti sono aumentati di 174 unità. In totale, 21.251 persone sono decedute.

India

Sono più di 100 mila i decessi a causa legati al Covid-19 da inizio emergenza in India. I nuovi morti sono 1.069, per un bilancio totale a 100.842 decessi. Secondo il Times of India sono stati registrati anche altri 79.476 contagi nelle ultime 24 ore, con il totale arrivato a oltre 6,4 milioni (6.473.544).

Isola Salomone: primo caso

Anche Isole Salomone hanno registrato il loro primo caso di coronavirus. Erano riuscite a restare libere dall'infezione mondiale, ma ora premier Manasseh Sogavare ha confermato in tv: è stato contagiato uno studente rimpatriato dalle Filippine il mese scorso. E' asintomatico e già in isolamento.