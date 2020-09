Roma, 24 settembre 2020 - Si avvicinano a quota 32 milioni i contagi accertati nel mondo dall'inizio della pandemia da Covid-19. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, i casi positivi di Covid-19 sono stati finora 31.880.241, con 976.789 morti a livello globale. Il Paese più colpito sono gli Stati Uniti, con 6.934.205 e 201.909 decessi.

In Europa resta altissima la tensione in Francia. Le nuove misure anti-coronavirus messe in atto ieri dal governo francese stanno generando polemiche. Questa mattina il vicesindaco di Marsiglia, Benoit Payan, ha dichiarato che le nuove norme restrittive rappresentano "affronto", perché approvate "senza concertazione" da parte dell'attuale amministrazione di Emmanuel Macron e ha chiesto una proroga di 10 giorni prima di mettere in esecuzione il nuovo giro di vite. Ieri i nuovi casi positivi in un solo giorno sono risaliti sopra quota 13.000, toccando quota 13.072. Aumentato ancora il tasso di positività, ormai al 6,2%. "La situazione dei contagi" da Covid-19 "in alcuni Stati Ue è peggiore rispetto al picco di marzo". Lo dice la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. Record negativo di nuovi casi in Gran Bretagna.

Bollettino Coronavirus Italia, i dati Covid del 24 settembre

Regno Unito: oltre 6.600 contagi

Nel Regno Unito stabilito un nuovo rercord di casi positivi in 24 ore: altri 6.634 contagi contro i 6.178 di ieri, mai così fin da maggio. Aumentano anche i decessi: sono 40 contro i 37 di ieri. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 42.000.

Israele, 6.808 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore Israele ha registrato 6.808 nuovi contagi: è il secondo giorno consecutivo che le infezioni si attestano a quasi 7mila su 52.839 tamponi con un tasso di morbilità pari al 12.9%. Per mettere un freno alla pandemia il governo ha deciso un rafforzamento dell'attuale lockdown con ulteriori restrizioni. Il premier Bejamin Netanyahu ha denunciato che l'aumento dei contagi sta spingendo il Paese "sull'orlo dell'abisso". Stabilito un confinamento praticamente totale: poche attività saranno autorizzate ad aprire da domani e fino al 10 ottobre. Le riunioni religiose e di preghiera saranno limitate a 20 persone e in luoghi al massimo a un chilometro dalla propria abitazione. Le sinagoghe apriranno soltanto per lo Yom Kippur. Il governo deve ancora decidere se chiudere o meno l'aeroporto Ben Gurion. Il Weitzman Institute, uno dei più autorevoli del Paese e al mondo, ha calcolato che se nella prima ondata - quella di marzo scorso - i contagi sono stati circa 16mila, in questa seconda negli ultimi 4 giorni sono stati 17mila.

Stati Uniti, altri 1.098 morti

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 37.330 casi di e 1.098 morti provocati dal virus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 6.934.205 e quello dei decessi a quota 201.909.

Russia, pandemia in espansione

Continua la risalita dei contagi in Russia. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti registrati 6.595 casi, per un totale di 1.128.836. E' il dato più alto dal 12 luglio scorso. I morti sono stati 149, per un totale di 19.948. A Mosca, epicentro della prima ondata, si sono superati i 1.000 contagi.

Germania, nuovi casi sono 2.143

Torna a salire il numero dei contagi in Germania. I nuovi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di 2.143 nuovi casi e altri 19 decessi, a fronte dei 1.769 contagi e dei 13 morti segnalati ieri. In totale nel Paese si registrano 278.070 casi e 9.428 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono invece circa 246.900 le persone guarite.

Spagna, 31.034 le vittime totali

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Spagna ha superato quota 31mila: lo riporta il quotidiano El Pais. Nella giornata di ieri sono stati segnalati ulteriori 130 decessi, che hanno portato il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a quota 31.034. Allo stesso tempo, i contagi sono saliti a quota 693.556, di cui 11.289 sono stati registrati ieri.