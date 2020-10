Roma, 18 ottobre 2020 - Sfiorano i 40 milioni (39.608.809 pr la precisione) i casi accertati di coronavirus a livello globale, con 1.108.800 morti. Lo riferisce l'osservatorio della Johns Hopkins University, che dall'inizio della pandemia registra la diffusione dei contagi nel mondo.

Il Paese più colpito sono sempre gli Stati Uniti, con 8.106.384 casi accertati e 219.289 decessi. Ma a spaventare sempre più sono i dati europei. In Europa sono stati superati i 250mila morti a causa del coronavirus, secondo un nuovo bilancio fornito dall'Afp. In particolare, sono stati registrati 250.030 decessi per il Covid-19 nel continente (con 7.366.028 contagi), di cui più di due terzi nel Regno Unito (43.646), in Italia (36.543), Spagna (33.775), Francia (33.392) e Russia (24.187). Negli ultimi sette giorni sono stati registrati più di 8.000 morti (8.342), il bilancio più pesante in una settimana da metà maggio.

Gb, vaccino anti-Covid dopo Natale

Il vaccino contro il coronavirus potrebbe essere introdotto dal Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, subito dopo Natale. è il Sunday Times a riferire dichiarazioni rese in privato del deputy chief officer del Nhs, Johnatan Van-Tam, secondo cui i test avrebbero dimostrato l'efficacia del vaccino nel combattere le infezioni.

La scorsa settimana Van-Tam avrebbe detto ai membri del Parlamento che la 'fase trè delle prove del vaccino creato all'Università di Oxford e prodotto da AstraZeneca fa prevedere che l'introduzione di massa del vaccino sia in programma già a dicembre.

Morto l'influencer negazionista

A soli 33 anni è morto per quel coronavirus di cui aveva negato l'esistenza sul suo blog con oltre un milione di follower. Dmitriy Stuzhuk, 'influencer' ucraino, che promuoveva una vita salutista e all'insegna del fitness ma che era negazionista sul Covid-19. Stuzhuk era stato contagiato durante un viaggio in Turchia e al rientro in patria era stato ricoverato in ospedale dove è morto a causa di complicazioni cardiache. Tardivo il suo pentimento affidato ai social: "Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti", aveva scritto, "pensavo che il Covid non esistesse, finché non mi sono infettato. Non ha vita breve! è pesante".

Coprifuoco in Francia

"Tutti a casa dalle 21:00 alle 6:00": quella appena trascorsa è stata la prima notte di coprifuoco per circa 20 milioni di francesi. La misura è stata presa dal governo del premier Jean Castex per arginare l'epidemia di coronavirus che sta riprendendo a galoppare con forza. In Francia, sabato il numero di nuovi contagi ha infatti raggiunto un nuovo record, oltre 32 mila nuovi casi in 24 ore.

Il coprifuoco notturno rimarrà in vigore per almeno quattro settimane, ma probabilmente sarà prorogata, ha già preannunciato il presidente Emmanuel Macron. Le strade della capitale francese, soggette al coprifuoco insieme a tutta la periferia di Parigi, si sono andate svuotando gradualmente a cominciare dal tardo pomeriggio. C'è stato però un evento di protesta su iniziativa del collettivo "Bas les masques", ferocemente contrario alla mascherina obbligatoria: qualche decina di manifestanti si sono radunati vicino alla stazione ferroviaria di Gare de l'Est al grido "Tout le monde dèteste le couvre-feu", Tutti detestano il coprifuoco.