Roma, 28 marzo 2020 - E' inarrestabile la pandemia di coronavirus in tutto il mondo dove ormai i contagi hanno raggiunto quota 600mila secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti hanno sfondato couta 100mila (103.942). Segue l'Italia con 86.498 casi e la Cina con 81.897. Al quarto posto la Spagna con 65.719 casi. Nel mondo i contagi sono 595.800. I morti sono 27.862. Il primo Paese per decessi è l'Italia con 9.134 morti, seguita dalla Spagna con 5.138 e dalla Cina con 3.177.

Positivo il premier Gb, Boris Johnson

Trump firma il piano da 2.000 miliardi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato la legge sugli aiuti per l'emergenzacoronavirus. Si tratta di una legge da 2 mila miliardi di dollari. La firma è arrivata poche ore dopo che la Camera degli Usa ha approvato la misura con un voto a meno di 48 ore dopo la sua approvazione unanime da parte del Senato. Nel pacchetto pagamenti da 1.200 dollari a milioni di lavoratori statunitensi, prestiti commerciali e garanzie a milioni di grandi e piccole aziende. Intanto l'attore Tom Hanks, positivo assieme alla oglie, è rientrato negli Usa dall'Australia.

Choc in Francia, muore ragazzina di 16 anni

Germania, misure fino al 20 aprile

In Germania le misure di contenimento non saranno allentate almeno fino al 20 aprile. I dati del con tagio i tanto aumentano di ora in ora. Secondo l'istituto Robert Koch riporta un totale di 48.582 positivi e 325 morti.

Cina: 54 nuovi casi, tutti dall'estero

Sono 54 i nuovi casi in Cina nelle ultime 24 ore, tutti provenienti dall'estero. Lo ha comunicato la Commissione nazionale per la salute, aggiungendo che altri 383 pazienti sono guariti. Tre i morti, tutti nella provincia di Hubei dove però nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24 ore. In totale in Cina si contano 81.394 casi di contagio. Le vittime dell'epidemia sono 3.295. I guariti nel complesso ammontano a 74.671.

Corea del Sud: i guariti superano i nuovi contagiati

La Corea del Sud ha visto venerdì i nuovi casi di coronavirus salire a 146, dai 104 di giovedì. Le infezioni totali sono 9.478, di cui 363 importate, secondo gli ultimi aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), mentre i decessi si attestano a 144 (+5). I pazienti dimessi dagli ospedali sono 4.811, con i 283 di ieri che hanno per la prima volta dal 20 gennaio, giorno del primo caso di Covid-19 nel Paese, superato le nuove infezioni. Il tasso di guarigione è salito al 50,75.

Il resto del mondo

Sono più di sessanta le persone risultate positive al nuovo coronavirus oggi a Tokyo, registrando un record di infezioni in un solo giorno nella capitale giapponese.

Salgono così a 350 i contagiati in totale a Tokyo, con un numero superiore a tutte le 47 prefetture.

