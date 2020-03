Roma, 8 marzo 2020 - La Francia ha superato la quota di 1000 contagi da Coronavirus: già sabato sera il bilancio parlava di 949 positivi e 16 decessi. E mentre i collegamenti con l'Italia restano aperti, Parigi decide di fermare tutti i raduni con più di mille persone. In serata giunge poi notizia che anche la Germania ha sfondato la soglia dei mille casi di coronavirus. Secondo quanto riporta Die Zeit. In particolare, sono almeno 1.028 i casi accertati. La regione più colpita è il Nord Reno Westfalia, con 484 casi, 40 sono stati rilevati a Berlino.

Allarmante anche la situazione della Spagna con ben 589 casi, 159 nelle ultime ore: il 60% è concentrato a Madrid, nei Paesi Baschi e a La Roja. Una critica all'Italia viene intanto dal premier della Repubblica Ceca, Andrej Babis: "L'unica cosa possibile è che il primo ministro italiano inviti i cittadini a non viaggiare in altri Paesi dell'Ue". Una moldava di 48 anni è fuggita dall'ospedale dove era ricoverata in Talia perché positiva ed è rientrata in Moldavia in aereo. Prini due casi in Bulgaria: non erano stati all'estero e non avevano avuto contatti con persone positive. Il Belgio sconsiglia i viaggi in Lombardia. Una catena di supermercati della Gran Bretagna, Tesco, ha disposto norme anti accaparramento.

Stretta per i viaggi in Italia

Il ministero degli Esteri olandese sul suo sito ufficiale avvisa: "Non viaggiate" nella zona rossa italiana. Oltretutto "tutti gli eventi sono cancellati. Musei, cinema, località sciistiche e scuole sono chiusi. Le persone devono stare a un metro di distanza. Per questo il colore passa da 'arancio' (solo viaggi necessari) a 'rosso' (non viaggiare)".

Anche la compagnia di bandiera marocchina, Royal Air Maroc (Ram), sospende temporaneamente i voli per Venezia e Milano. A gennaio erano già stati sospesi i voli per Pechino.

Coronavirus nel mondo

Dilaga sempre più l'epidemia nel mondo. Sono oltre 100 i Paesi e le regioni del mondo colpite dal contagio.Il Sono 106 i Paesi e i territori nei quali il virus si è diffuso, secondo l'ultimo aggiornamento dell'università Johns Hopkins. I casi confermati in totale sono 106.378, le persone uccise dal virus 3.594 e quelle guarite 60.013.

La Lombardia chiusa è la prima notizia sui media internazionali

Buone notizie dalla Cina

In Cina il contagio sta rallentando e il numero dei casi sabato è stato il più basso da gennaio: 44 nuovi casi, metà dei numeri registrati venerdì. Sono anche morte 27 persone, il numero più basso da oltre un mese, tutti concentrati nella citta' di Wuhan. Il portavoce del governo giu' venerdi' aveva avuto parole di ottimismo: "I germogli di ciliegio sono sbocciati, l'inverno è passato e la primavera è arrivata". Il bilancio del crollo dell'albergo è di 10 morti e 23 dispersi.

Il resto del mondo

Intanto si registra il primo morto in Argentina: è anche il primo caso in America Latina. In Australia tre morti e 74 contagi. Sul battello da crociera sul fiume Nilo con a bordo 171 passeggeri confermati 33 casi di contagio. Negli Usa Trump si è detto "non preoccupato" e non smetterà di tenere grandi comizi. In Corea del Sud 67 nuovi contagi da Covid-19, portando il totale nel Paese a 7.134. In Iran 6.566 contagi e 194 morti. Iran Air sospende tutti i voli per l'Europa.

La mappa live del contagio