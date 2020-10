Roma, 11 ottobre 2020 - Oltre centomila casi al giorno in Europa, 37 milioni di contagi nel mondo e oltre un milione di morti (1.069.953 secondo l'Università Johns Hopkins): l'evoluzione globale del Coronavirus non mostra segni di recessione, con l'India a contendere il primato degli Stati Uniti superando i 7 milioni di casi e il Brasile che supera i 150 mila morti.

Nei Paesi europei si riconsiderano le misure di contenimento: in Francia quasi 27 mila contagi e nuove 'zone rosse' soggette a restrizioni, in Germania risalita a 4.721, nei Paesi Bassi, che ieri hanno registrato il record di 6.504 contagi in 24 ore, e in Spagna che da settimane è oltre i 10.000 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 123.684, circa l'8,3% in più rispetto al record precedente di 114.227 casi segnato venerdì scorso. Secondo i conteggi dell'Oms, il bilancio complessivo delle infezioni in Europa è ad oggi a quota 6.809.678.

La stretta sulla movida in Italia



Terzo record mondiale

Terzo record consecutivo di nuovi casi di coronavirus a livello globale. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) riporta sul suo sito che nella giornata di ieri sono stati registrati 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 del record di venerdì. Giovedì scorso era stato segnato un nuovo picco, con 343.467 infezioni.

Gran Bretagna, attese nuove restrizioni

Il Regno Unito registra 15.166 nuovi casi di coronavirus. I dati ufficiali diffusi oggi indicano anche 81 nuovi decessi, per un totale di 57.347 vittime e 590.844 casi. I malati affetti da Covid ricoverati sono 3.837, 442 dei quali in terapia intensiva collegati a un respiratore.

Il primo ministro britannico Boris Johnson interverrà in parlamento lunedì con un aggiornamento sulle misure per contrastare la diffusione del coronavirus: si attendono ulteriori restrizioni, relative in particolare agli orari di attività di pub e locali e alle interazioni sociali. Dalle indiscrezioni risulta inoltre che le misure saranno ripartite su tre livelli, con il terzo considerato il più rigido e con tutta probabilità applicato nella gran parte dei casi al nord dell'Inghilterra. Le restrizioni dovrebbero essere comunque discusse e concordate con i leader locali.

Il punto di non ritorno

Il Regno Unito ha raggiunto un "punto di non ritorno" nella pandemia da coronavirus, simile a quello di marzo, e nelle prossime settimane, oltre all'aumento dei casi, ci sarà un aumento delle morti: lo ha detto il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l'Inghilterra, citato dalla Bbc. Per Van-Tam, "la stagione ci è avversa" e il Paese si imbatterà in "venti contrari" prima dell'inverno.

Danimarca, si abbattono i visoni

La Danimarca ha avviato una campagna per abbattere centinaia di migliaia di visoni a causa dell'epidemia di Covid-19 emerso in molte fattorie. Il principale esportatore mondiale di pelli di visone destinate al mercato delle pellicce, il regno scandinavo ha dovuto affrontare casi di coronavirus in molti allevamenti da giugno. Per ogni animale è previsto un risarcimento di circa 175 corone danesi (poco meno di 25 euro), che l'allevamento sia contaminato o meno.

Usa, restrizioni a Guantanamo

Scuole, palestre e chiese chiuse alla base di Guantanamo. La Marina americana ha improvvisamente imposto restrizioni stringenti in "attesa dei risultati dei test inviati fuori". Non è chiaro quante persone sono sospettate di essere positive nella base che conta su 6.000 residenti. Le misure sono state decise "in via precauzionale" in tutti i luoghi di ritrovo di massa che presentano significativi "rischi di trasmissione".