Roma, 23 giugno 2020- Se l'Europa ormai sembra ormai avere alle proprie spalle la prima ondata del Coronavirus, a livello mondiale la pandemia continua invece ad accelerare e a mietere migliaia di vittime. Ieri è stato l'Oms a certificare la nuova impennata del Covid-19 e oggi sono oltre 9 milioni i casi di Coronavirus e 472mila i decessi registrati finora nel mondo, stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University.

Continua a puntare in alto la curva della pandemia in America latina, che ha superato i 2 milioni di contagi e si avvicina ai 100mila morti, mentre negli Stati Uniti la prima ondata di Coronavirus non è ancora finita e si registrano più di 120mila i decessi. Sono 22, invece, i nuovi contagi in Cina, la metà dei quali registrati nella capitale. Intanto a Tokyo il 1 luglio riaprono i parchi Disneyland e DisneySea, dopo una chiusura di quattro mesi causata dalla pandemia. Un riavvio che avverrà con un numero limitato di visitatori, con la prenotazione online e il rispetto di rigide regole di distanziamento sociale, la mascherina e il controllo della temperatura.

Usa: la prima ondata di Covid non è finita

La prima ondata di Coronavirus non è finita negli Stati Uniti, dove si contano oltre due milioni e 300 mila contagi, e più di 120 mila decessi, e si sta aggravando. Come scrive il sito della Cnn, i maggiori focolai del virus sono ora nel Sud e nell'Ovest del Paese, dove - affermano le autorità - soprattutto i giovani non rispettano le misure di distanziamento sociale e sono più soggetti al contagio. I più giovani tendono ad ammalarsi di Covid in forma lieve, ma possono trasmettere il virus alle persone più anziane e fragili, ricordano gli esperti: "Con i recenti contagi di giovani, in luoghi come la Florida, aspettiamoci un più basso tasso di decessi", ha scritto su Twitter il dottor Tom Frieden, ex direttore del Centro Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie. "Fino a quando - ha aggiunto Frieden - i ventenni-quarantenni che sono infettati oggi non infetteranno gli altri". Anche per Anthony Fauci, massimo esperto negli Usa di malattie infettive, il recente alto numero di contagi tra i più giovani "non è sorprendente". E, come Frieden, anche Fauci ha ammonito sul rischio che si corre ora: "Si infettano, poi tornano a casa e infettano i più anziani".

America Latina, in Brasile oltre un milione di contagi

Punta sempre in alto la curva della pandemia da Coronavirus in America latina, anche se da due giorni le percentuali di crescita di contagi ora sono nella parte bassa della media. È quanto emerge da una elaborazione statistica realizzata oggi dall'Ansa sulla base dei dati ufficiali di 34 Nazioni e territorio latinoamericani. A suggerire una stabilizzazione del trend sono i dati che arrivano dal Brasile, secondo Paese al mondo più colpito dopo gli Usa, dove nelle ultime 24 ore i contagiati hanno raggiunto quota 1.106.470, di cui 51.271 (+654) morti. In seconda e terza posizione restano il Perù (257.447 e 8.223) e il Cile (246.963 e 4.502). Seguono Messico, dove le misure adottate non sembrano sufficienti a contenere la pandemia, Colombia, Ecuador, Argentina e Repubblica Dominicana.

Record in Bolivia

Record di nuovi contagi in Bolivia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.105 positivi. Lo riferisce il ministero della Sanità di Bogotà, aggiornando a 24.493 il totale dei positivi. Sale invece a 820 il numero delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 47 in più rispetto a ieri, come riferisce l'agenzia di stampa Abi. La regione maggiormente colpita dalla pandemia è quella di Santa Cruz.

La Cina registra 22 nuovi casi

La Cina riporta 22 nuovi contagi da Covid-19, oltre la metà dei quali, 13 a Pechino. I dati diffusi oggi dalla Commissione Nazionale per la Sanità cinese segnano un lieve rialzo rispetto a ieri (18 a livello nazionale, nove dei quali nella capitale) e al totale vanno aggiunti anche sette casi di contagio asintomatici, conteggiati a parte dalle autorità cinesi.

Germania, aumentano i decessi

In Germania sono stati confermati altri 503 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, quando dieci persone hanno perso la vita per complicanze dopo aver contratto l'infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute, l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia che ha registrato un calo dei decessi rispetto al giorno precedente, mentre il fattore di riproduzione del Covid 19 R0 è salito nei giorni scorsi e oggi è 1,83. Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino: "L'aumento del fattore potrebbe dipendere da alcuni grandi focolai esplosi in Germania - come quello del mattatoio Toennies nel Nordreno-Vestfalia -, ma le ragioni 'vengono ancora indagate'". "Le misure in Germania hanno funzionato, e questo anche grazie alla popolazione che ha dato il suo contributo - ha affermato Wieler -, ma il virus è ancora nel nostro Paese, e bisogna continuare a mantenere alta la guardia". Scatta infatti un nuovo lockdown nel distretto di Guetersloh, a causa del focolaio scoppiato nel mega mattatoio di Toennis. Si tratta della prima volta che nel Paese vengono reintrodotte le misure di confinamento.

Quasi 600mila casi in Russia

Russia si sono registrati 7.425 nuovi contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, che fanno salire fino a quasi 600mila, e per la precisione a 599.705, il totale dei casi accertati nel Paese. Lo riferisce il centro operativo anticoronavirus, secondo cui nel corso dell'ultima giornata sono decedute a causa del virus 153 persone portando il totale delle vittime a 8.359.

India, corre il contagio

L'India registra altri 312 decessi e 14.933 nuovi contagi a causa della pandemia di Coronavirus. Il bilancio ufficiale, riportato dal Times of India, parla di 440.215 casi con 14.011 morti nel gigante asiatico dall'inizio dell'emergenza sanitaria. L'India è il quarto Paese al mondo per numero di contagi, dietro a Usa, Brasile e Russia.

In Pakistan altri 105 morti

I contagi da Coronavirus in Pakistan hanno causato nelle ultime 24 ore 105 morti, portando il totale delle vittime del Covid nel Paese a 3.695, secondo i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute. Con 3.946 nuove infezioni nel paese, il numero di casi confermati totali è pari a 185.034. La provincia meridionale del Sindh. Ieri il Primo Ministro Imran Khan ha nuovamente escluso la possibilità di un blocco a largo spettro e ha affermato che il governo sta implementando chiusure 'intelligenti, nei punti caldi del Paese, per proteggere soprattutto le persone più vulnerabili".

Libia, sale a 595 il totale dei casi

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 24 nuovi contagi, che portano a 595 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie, precisando che i morti restano stabili a 10, mentre i guariti salgono a 116 e le persone attualmente positive da 458 a 469. Severe misure di lockdown restano in vigore in molte città, in particolare del Sud del Paese, per tentare di limitare la diffusione del virus.

Incremento record nelle Filippine

Le Filippine hanno registrato un incremento record di nuovi casi di Covid19: 1.150 nelle ultime 24 ore. Lo ha annunicato il ministro della Salute, come riferisce la Reuters. Il totale dei contagi confermati nel Paese sale così a 31.825, con il bilancio delle vittime aggravatosi di nove decessi, per un totale di 1.186.