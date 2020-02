Roma, 4 febbraio 2020 - Sospiro di sollievo per il 17enne italiano non rimpatriato da Wuhan a causa della febbre (aveva 37,7 gradi). Il ragazzo non ha il Coronavirus 2019-nCoV, secondo fonti della Farnesina è risultato negativo ai test a cui è stato sottoposto ieri. E mentre il numero di infezioni in Cina tocca quota 20.438 (fonti ufficiali), sono 635 i pazienti totali dimessi dagli ospedali dopo essere stati trattati. Solo nelle ultime 24 ore si registrano 160 guarigioni. Isolate altre due città, inclusa l'area che ospita il quartier generale del colosso dell'e-commerce Alibaba. I morti accertati nel Paese sono 425, mentre è di oggi il primo decesso a Hong Kong. Si tratta di un paziente di 39 anni. Primo caso di positività in Belgio. Macao chiude i casinò per 15 giorni: "State in casa, momento critico".

Giappone, nave in quarantena

Ma il caso più eclatatante di queste ore riguarda la nave da crociera Diamond Princess, della Carnival Japan. Sulla gigantesca imbarcazione viaggia un passeggero con Coronavirus. Avuta conferma della positività, le autorità giapponesi hanno messo in quarantena tutte le 3.711 persone a bordo della nave, ancorata nel porto di Yokohama.

A quanto si apprende, il contagiato è un ottantenne che aveva preso un volo dalla Cina al Giappone a metà gennaio, prima di imbarcarsi sulla Diamond Princess e sbarcare a Hong Kong sabato scorso. Sulla nave sono saliti decine di ufficiali sanitari per controllare lo stato di salute dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio, ha reso noto il ministero della Sanità giapponese. A nessuno sarà permesso di sbarcare fino alla fine della quarantena. Secondo l'agenzia Kyodo, almeno sette persone hanno manifestato sintomi influenzali. In Giappone sono 20, al momento, i casi accertati di Coronavirus. A fine luglio, a Tokyo, sono in programma le Olimpiadi.

Coronavirus, domande e risposte: cosa succederà

Cina bacchetta l'Italia e attacca gli Usa

Frecciata della Cina all'Italia sulla gestione della crisi. "Abbiamo notato la risposta dell'Italia a questo focolaio - dice la portavoce del ministro degli Esteri di Pechino Hua Chunying alle domande se l'Italia abbia reagito in modo eccessivo all'emergenza -. Speriamo che la parte italiana faccia una valutazione obiettiva, giusta, calma e razionale dell'epidemia, e comprenda e sostenga gli sforzi del governo cinese per contenerla e controllarla", aggiunge. "Le misure pertinenti da adottare dovrebbero essere in linea con le raccomandazioni dell'Oms, non superare livelli ragionevoli, evitando di incidere sui normali scambi di personale". Il governo italiano, nei giorni scorsi, ha sospeso i voli dalla Cina all'Italia. "Non dobbiamo spargere allarmismo e dobbiamo mantenere una soglia di attenzione alta", dice oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ieri 4 regioni (Veneto, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Friuli) hanno invocato l'isolamento per gli alunni in arrivo dalla Cina.

Pechino ha lanciato anche un messaggio agli Stati Uniti che "hanno ripetutamente espresso disponibilità a offrire assistenza alla Cina. Ci auguriamo che tale assistenza si possa concretizzare presto", ha detto sempre Hua Chunying.

Italia, più medici in porti e aeroporti

Prende subito una contromisura importante della task-force coronavirus del ministero della Salute e Protezione Civile: saranno rafforzati sensibilmente i controlli e il personale medico e sanitario in tutti gli aeroporti e porti italiani. A Roma Fiumicino si stanno attivando in queste ore corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi. Sempre di oggi, l'accordo tra Ministero della Salute e Twitter contro le fake news che stanno proliferando in questi giorni di emergenza. Twitter indirezzerà ogni ricerca e hashtag al Ministero della Salute.

Borse e mercati

Mini rimbalzo per le Borse cinesi che invertono le pesanti perdite in apertura. L'indice Composite di Shanghai chiude a +1,34%, a 2.783,29 punti, mentre quello di Shenzhen sale dell'1,80%, a 1.638,02. Oggi la Banca centrale cinese ha immesso nel sistema bancario liquidità per 400 miliardi di yuan, pari a circa 57 miliardi di dollari, all'indomani di un intervento da 1.200 miliardi. Una "liquidità ragionevole e sufficiente", secodno le autorità cinesi per supportare lo stress dei mercati dovuto al Coronavirus. Hyundai Motor e la controllata Kia Motors, intanto, hanno sospeso alcune linee di assemblaggio per la carenza di componenti dalla Cina.

Coronavirus, fake news e bufale a cui non dovete credere