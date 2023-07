Sommergibile nucleare Usa in Corea del Sud. Un avvertimento a Kim Jong-un

Roma, 18 luglio 2023 - Un sottomarino nucleare Usa, armato con testate nucleari, ha fatto scalo in Corea del Sud. Una risposta decisa di Washington ai continui test missilistici (L'ultimo pochi giorni fa) e minacce di Pyongyang. Un approdo che non avveniva da decenni, dal 1981, e proprio per questo sottolinea il momento delicato di Usa e Corea del Sud con Corea del Nord e Pechino.

L'attracco a Busan del sommergibile di classe Ohio è stata annunciata dal Pentagono, e l'arrivo è coinciso con la partecipazione di Kurt Campbell, coordinatore per l'Indo-Pacifico del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, alla riunione inaugurale a Seoul del Nuclear Consultative Group.

Campbell, consigliere del presidente Biden, ha detto: "Mentre parliamo un sottomarino nucleare americano sta facendo scalo a Busan". La riunione è stata convocata per rafforzare il coordinamento militare tra i due alleati, intensificare le azioni di deterrenza e migliorare la preparazione militare in caso di attacco della la Corea del Nord.

Sempre in questo contesto ci sono state le nuove esercitazioni militari nel Mar del Giappone di Stati Uniti, alleato nipponico e Corea del Sud. Le esercitazioni hanno interessato tre navi: il cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti, John Finn, il cacciatorpediniere Maya delle Forze di Autodifesa marittime giapponesi, e il cacciatorpediniere Yulgok Yi I della marina sudcoreana.

Oggi intanto a far salire la tensione oggi ci ha pensato un militare americano che inaspettatamente durante un tour ha attraversato la linea di demarcazione che separa la Corea del Sud da quella del Nord, entrando nel territorio di Pyongyang. L'uomo, che all’inizio si pensava fosse un turista, è stato arrestato: "Riteniamo che sia attualmente sotto la custodia delle autorità nordcoreane e stiamo lavorando con le nostre controparti dell'esercito di Pyongyang per risolvere questo incidente", ha riferito l'Onu in una nota. La Zona Demilitarizzata che separa le due Coree è una delle aree più fortificate al mondo. È piena di mine antiuomo, circondata da recinzioni elettriche, filo spinato e guardie armate.