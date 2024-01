Corea del Sud, stop al consumo della carne di cane

Roma, 9 gennaio 2024 – Messa al bando la carne di cane in Corea del Sud. E’ il parlamento coreano a stabilirlo con una legge che vieta l’allevamento, la macellazione e la vendita di cani per la loro carne. L’Assemblea nazionale ha dato il via libera alla legge con 208 voti a favore e nessun contrario.

Una svolta rivoluzionaria

Quella dell’allevamento, macellazione e vendita di carne di cane è una pratica tradizionale di lungo corso nella storia della Corea del Sud che gli animalisti hanno da tempo preso di mira definendola “un motivo di imbarazzo per il Paese”. Questa svolta, attesa da tempo, è stata definita una vera e propria “rivoluzione culturale”.

Quando entra in vigore

Il divieto, sancito per legge, entrerà in vigore dopo un periodo di transizione di tre anni.

In Corea del Sud, allevamento, vendita e macellazione dei cani saranno punibili fino a tre anni di carcere o sanzionati con una multa di 30 milioni di won , ovvero circa 23mila dollari.