Corea del Nord, le testimonianze choc: “Siamo passati dalla paura del Covid a quella di morire di fame"

Pyongyang, 15 giugno 2023 - "Stiamo morendo di fame", è la scioccante testimonianza di un cittadino nordcoreano che viene riportata in un documentario della Bbc. Una contatto raro con i media Occidentali, vista la chiusura del governo nordcoreano, e il rischio di essere uccisi nel rivelare la situazione disperata del Paese guidato da Kim Jong-un.

Il testimone ha raccontato di una situazione disperata, con la popolazione ridotta alla fame, come i loro vicini deceduti per gli stenti. Lo "Stato più isolato del mondo" si sottolinea nel documentario britannico, con la peggiore situazione dagli anni '90. E sempre più grave da quando sono state chiuse le frontiere nel 2020 per l'epidemia di Covid. Uno stop che ha bloccato anche le forniture vitali per la sopravvivenza della popolazione.

Con un regime sempre più padrone, che mantiene un controllo soffocante sui cittadini, i giornalisti inglesi sono riusciti a intervistare tre persone grazie all'aiuto dell'organizzazione Daily NK, con base a Seul. Tra questi c'è una donna che vive nella capitale Pyongyang. Lei ha raccontato della morte dei vicini: "Abbiamo bussato alla loro porta per dar loro dell'acqua, ma nessuno ha risposto". Sokeel Park di Liberty in North Korea (LiNK), associazione nata per aiutare e sostenere chi vuol fuggire dalla Corea del Nord, ha lanciato l'allarme per la "tragedia devastante in corso".

"La nostra situazione alimentare non è mai stata così grave", ha spiegato la donna che come la maggior parte delle mogli e delle figlie nordcoreane, è la principale fonte di reddito della famiglia. Questo perché i salari che gli uomini guadagnano nei loro lavori statali obbligatori sono minimi. ''Stiamo vivendo in prima linea la vita'', che i vicini, oltre ad aiutarli, ha dovuto anche respingere per poter nutrire marito e figli: mais a colazione perché il riso bianco non è più disponibile.

Un operaio edile, impiegato vicino al confine, guadagna l'equivalente di quattro dollari al giorno, soldi insufficienti per acquistare un chilo di riso e sfamare la propria famiglia. Anche il governo ha smesso di consegnare razioni alimentari, i supermercati sono vuoti e i prezzi sono alle stelle. E non potrebbe essere altrimenti visto che Corea del Nord non produce cibo sufficiente per sfamare i suoi cittadini, e ha anche bloccato le importazioni. Passare dalla paura di morire per Covid alla paura di morire di fame, è il destino dei nordcoreani, e si parla sempre più di famiglie intere morte in casa per stenti, o di persone che si avventurano nei boschi o in montagna per non farne più ritorno.