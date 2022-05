Corea del Nord, lancio di un missile. Così Kim Jong-un risponde al presidente sudcoreano

Pyongyang, 10 maggio 2022 - Un nuovo lancio di un missile nel Mar del Giappone è la risposta della Corea del Nord alla proposta del nuovo presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, che ha chiesto a Pyongyang la "denuclearizzazione completa", offrendo un "piano audace" per il rilancio dell'economia nordcoreana, in profonda crisi da anni. Yoon Suk-yeol lo ha detto nel suo discorso di investitura, e subito dopo i nordcoreani hanno effettuato il test di un missile balistico a corto raggio, il 15esimo da gennaio, lanciato da un sottomarino. Si direbbe un no, scandito a tre giorni dal precedente, e con Washington che intanto lancia l'allarme: presto i nordcoreani potrebbero condurre un test nucleare.

Inoltre, tanto per sottolineare l'opposizione all'occidente, all'Europa e alla Nato, il leader Kim Jong-un non ha fatto mancare un messaggio di auguri per il giorno della Vittoria a Vladimir Putin, confermando la "salda solidarietà" della Corea del Nord alla Russia. Kim ha ribadito quanto da inizio conflitto ha sempre sostenuto: la guerra in Ucraina è colpa della "politica egemonica" degli Stati Uniti e dell'Occidente.

Yoon Suk-yeol, il nuovo presidente coreano è un ex procuratore generale di 61 anni. da conservatore ha promesso di contrastare Pyongyang, e una maggiore vicinanza a Usa e Giappone. Ma ha intenzione di lasciare "la porta aperta al dialogo" con il Nord, fino ad arrivare a proporre un piano "audace" di aiuti per migliorare in modo significativo l'economia e la vita delle persone della Corea del Nord, se Pyongyang "sospenderà lo sviluppo nucleare e passerà a una sostanziale denuclearizzazione".