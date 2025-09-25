Seul avverte: “La Corea del Nord possiede 2.000 kg di uranio altamente arricchito”

Roma, 25 settembre 2025 - La Corea del Sud lancia l'allarme: la Corea del Nord possiede fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito. Pyongyang negli ultimi anni ha accelerato gli sforzi per espandere "drasticamente" le sue capacità nucleari, ha sostenuto il ministro sudcoreano dell'Unificazione Chung Dong-young in una conferenza stampa. La rivelazione choc si basata sui dati pubblici di esperti, scrive l'agenzia Yonhap.

Kim Jong-un

Secondo Chung: "E' urgente fermarlo. Anche in questo stesso momento, le centrifughe di uranio in quattro siti (in Corea del Nord, ndr) sono in funzione e probabilmente stanno accumulando materiali nucleari". Il pericolo è concreto, "le stime (degli esperti) suggeriscono che la Corea del Nord possieda fino a 2.000 kg di uranio altamente arricchito al 90% o più", ha spiegato Chung, aggiungendo che per produrre una bomba bastano tra i 10 e i 12 kg di uranio arricchito.

Però, per il ministro, è chiaro ormai come sia impossibile convincere la Corea del Nord ad abbandonare il proprio programma nucleare attraverso sanzioni internazionali. Per Chung bisogna puntare sulla ripresa dei colloqui tra Corea del Nord e Stati Uniti, e ciò potrebbe rappresentare una "svolta" negli sforzi di denuclearizzazione bloccati. "Sarebbe auspicabile che (i colloqui tra Corea del Nord e Stati Uniti) si tenessero il prima possibile", ha dichiarato il ministro.

Con la ripresa del dialogo tra Washington e Pyongyang si potrebbe sperare anche in una riapertura dei rapporti intercoreani interrotti, secondo Chung il governo farà "il massimo" per creare un ambiente favorevole al dialogo con la Corea del Nord.

Osservazioni che arrivano pochi giorni dopo le aperture del leader nordcoreano Kim Jong-un, che parlando a una riunione parlamentare di rilievo, ha ribadito l'interesse del regime a riprendere i colloqui con il presidente Usa Donald Trump, però a condizione che venga abbandonata la richiesta di denuclearizzazione. Anche se nella stessa occasione Kim ha escluso colloqui con Seoul e respinto l'ipotesi di unificazione delle due Coree.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, che non ha rinunciato a perseguire la pace con la Corea del Nord, nel suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite all'inizio di questa settimana, ha sottolineato che l'era dell'ostilità e del confronto nella penisola coreana deve finire, dichiarando che Seoul non ha intenzione di compiere atti ostili. Inoltre in un'intervista rilasciata alla BBC, Lee ha affermato che Seul accetterebbe un possibile accordo tra il presidente statunitense Donald Trump e Kim per congelare i programmi nucleari del Nord come "alternativa realistica" sulla via della denuclearizzazione finale.