Washington, 24 maggio 2018 - Trump e Kim Jong-un non si vedranno. Almeno non il prossimo 12 giugno, giorno fissato per lo storico faccia a faccia. E' lo stesso presidente Usa a informare il leader della Corea del Nord che l'incontro è cancellato, confermando alcune anticipazioni. Il vertice si sarebbe dovuto tenere a Singapore. "Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo nelle recenti trattative relative al summit", esordisce Trump nella missiva, ringraziando anche per il recente rilascio dei prigionieri americani da parte di Pyongyang. Ma "tristemente, sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro". Non c'erano le condizioni "per un risultato positivo", ha spiegato poi il capo della comunicazione della Casa Bianca, Mike Pompeo. Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno "tentato ripetutamente di mettersi in contatto con la Corea del nord sulla logistica del previsto vertice" ma "non hanno ricevuto alcuna risposta".

La tensione tra Washington e Pyongyang è tornata a salire recentemente dopo che la Corea del Nord ha minacciato di far saltare il vertice se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Nel mirino poi il vicepresidente americano Mike Pence, accusato di commenti "ignoranti e stupidi". Pence, in un'intervista, aveva affermato che la Corea rischia di fare la fine della Libia se non accetta di siglare un accordo sulla denuclearizzazione e corre un grosso rischio se pensa di poter "prendere in giro" il presidente Trump.

Gli attriti tra i due Paesi nascono proprio dalle modalità del disarmo. La Casa Bianca aveva già trionfalmente annunciato la disponibilità di Kim al disarmo totale, irreversibile e verificabile, ma Pyongyang ha reclamato la riduzione della presenza militare americana nella penisola coreana e la sospensione delle esercitazioni militari con Seul. Lo stesso consigliere per la sicurezza nazionale di Moon, Chung Eui-yong, quando lo scorso marzo ha consegnato a Trump l'invito di Kim, ha dichiarato la disponibilità del Nord alla "totale denuclearizzazione" ma solo "alle giuste condizioni". Non è bastato dunque che Kim smantellasse - pochi giorni fa - il suo sito di test nucleari.

"Vogliamo uno smantellamento completo del loro arsenale", ha insistito oggi il capo della diplomazia Usa, Mike Pompeo.

"Lei parla delle sue capacità nucleari, ma le nostre sono così enormi e potenti che prego Dio non dovranno mai essere usate", si legge della lettera firmata Donald Trump. E ancora: "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura. Questa occasione persa è un momento davvero triste per la storia".

Il tycoon si augura che il faccia a faccia sia solo posticipato perché "sento che tra me e lei è stato costruito un bel dialogo e alla fine è il dialogo che conta. E non vedo l'ora un giorno di incontrarla".