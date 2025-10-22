La Corea del Nord sfida l’Onu: missili balistici lanciati a pochi giorni dalla visita di Trump a Seul

Roma, 22 ottobre 2025 – La Corea del Nord ha lanciato nelle ultime ore una serie di missili balistici a corto raggio in direzione nord-est. Il fatto è avvenuto una settimana prima dell'incontro chiave tra alcuni leader mondiali, in programma in Corea del Sud, per il quale è attesa la visita in Asia del presidente statunitense Donald Trump. Un lancio, il primo registrato da Pyongyang da maggio ad oggi, che sfida apertamente il divieto imposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativo all'utilizzo di queste armi. Trump e il nuovo leader sudcoreano Lee Jae Myung si riuniranno in occasione del forum per la Cooperazione Economica Asia-Pacifico.

Un affronto alle Nazioni Unite

A rilevare il movimento di missili balistici lanciati da Pyongyang verso Nord-Est è stata la stessa Corea del Sud, come confermato in una nota governativa pubblicata nella mattinata di mercoledì 22 ottobre. La potenza nucleare della Corea del Nord è cresciuta a dismisura nell'ultimo decennio e ha sfidato diverse volte le sanzioni dell'Onu, creando disagio tra le altre nazioni e allarmando più volte l'intero sistema internazionale. Tra le armi lanciate negli anni passati si segnalano anche missili balistici a lungo raggio capaci di colpire la terraferma degli Stati Uniti. Nulla di troppo inusuale, quindi, nella decisione del governo nordcoreano di lanciare nuovi missili, che secondo alcuni funzionari militari sarebbero caduti nell'entroterra dopo avere viaggiato per circa 350 km.

Trump in Corea del Sud

In occasione del convegno per la Cooperazione Economica Asia-Pacifico, Donald Trump avrà modo di incontrare sia l'appena eletto Presidente sudcoreano Lee Jae Myung sia il leader cinese Xi Jinping. Lo scopo principale dell'incontro è quello di rafforzare le relazioni economiche con l'Oriente, in un'epoca dove i dazi imposti dalla Casa Bianca hanno modificato i legami con diverse altre nazioni. Secondo quanto confermato anche da Reuters, Trump e Lee avevano parlato dell'idea di incontrare Kim Jong Un e di visitare la zona demilitarizzata tra le due Coree, senza però trovare alcun riscontro nella controparte. Un rapporto, quello tra Kim e Trump, fortemente deteriorato negli ultimi anni a causa delle richieste che il tycoon Repubblicano ha più volte presentato al numero uno di Pyongyang sulla rinuncia alle armi nucleari. Kim ha infatti più volte affermato di non volere rinunciare al proprio arsenale per porre fine alle numerose sanzioni ricevute.