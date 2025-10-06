Corea del Nord, Kim presenta le nuove armi ipersoniche all’esposizione annuale. E alla parata militare ci sarà il missile balistico Hwasong-20

Roma, 6 ottobre 2025 - La Corea del Nord ha mostrato i muscoli nella sua esposizione annuale della difesa, la Defence Development-2025, inaugurata sabato a Pyongyang alla presenza di un fiero leader, Kim Jong-un, che l'ha definita "il risultato" dei progetti del Paese per modernizzare e potenziare le proprie capacità militari.

Il pezzo forte dell'esposizione sono la nuova generazione di missili da crociera supersonici, le armi ipersoniche e i droni integrati con sistemi terrestri e missilistici. Inoltre la Corea del Nord ha potuto testare molte delle sue armi, come nuovi missili a corto raggio e droni d'attacco sul campo di battaglia, in Ucraina nel suo appoggio alla Russia. Kim domenica ha anche visitato il nuovo cacciatorpediniere da 5.000 tonnellate Choe Hyon, il primo del Paese, che in passato aveva avuto problemi, ed è tornato operativo.

Un arsenale che, secondo gli analisti, punta a mostrare al mondo come Pyongyang possa colpire sia le forze americane nella regione sia il territorio degli Stati uniti, inviando un messaggio chiaro: la denuclearizzazione non è più sul tavolo.

Kim Jong-un a bordo del cacciatorpediniere Choe Hyon

La mostra precede la grande parata militare che Pyongyang terrà il 10 ottobre per celebrare l'80mo anniversario della fondazione del Partito dei lavoratori di Corea. Due eventi che Kim sfrutterà per rispondere alle contestate "esercitazioni basate su scenari di operazioni nucleari" di Usa e Corea del Sud per ampliare la presenza di mezzi militari di Seul nella regione. "Stiamo osservando attentamente il dispiegamento da parte degli Stati uniti dei loro mezzi di attacco strategico e di ricognizione, nonché la mobilitazione di atti ostili in connessione con una nuova possibile minaccia alla sicurezza del nostro Stato", ha dichiarato Kim. Il leader nordcoreano ha aggiunto che il Paese ha adottato "misure chiare" per rispondere a tali minacce, assegnando "asset speciali" ai "principali obiettivi di nostro interesse".

Alla parata potrebbe anche essere presentato il nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) Hwasong-20 a propellente solido. Utilizza lo stesso motore da 1.960 kN (200 tf) di spinta dell'Hwasong-19 e ha una gittata di 15.000 km. L'Hwasong-20 è dotato di capacità MIRV ( è un missile balistico contenente diverse testate, ciascuna delle quali può essere puntata per colpire un bersaglio diverso). Il mese scorso Kim aveva supervisionato personalmente il test del motore a combustibile solido ad alta spinta per missili balistici intercontinentali, definendolo "un cambiamento significativo" nel processo di modernizzazione delle forze nucleari strategiche.